El 20% de los médicos de CyL han secundado la huelga convocada en los centros sanitarios, según la Junta

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro médico convocado este lunes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León, en el marco de una jornada de huelga a nivel nacional, ha tenido un seguimiento medio del 20 por ciento, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud (SACYL) en las once áreas de salud de la Comunidad durante el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 27 por ciento en Atención Hospitalaria (1.126 profesionales en huelga) y del 9 por ciento en Atención Primaria (216 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.342 facultativos de los 6.705 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 9,44 por ciento, 37 médicos en huelga; Burgos 26,58 por ciento, 206 en huelga; León 27,59 por ciento, 344; Palencia 19,71 por ciento, 68 médicos; Salamanca 14,90 por ciento, 195 facultativos; Segovia 19,27 por ciento,79; Soria 28,91 por ciento,61; Valladolid 18,65 por ciento, 311 médicos; y Zamora 11,78 por ciento, 41 médicos en huelga.

Además, el primer día de huelga ha tenido un total de 6.155 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 455; Burgos 595; León 1.668; El Bierzo 266; Palencia 399; Salamanca 987; Segovia 210; Soria 350; Valladolid Este 301; Valladolid Oeste 343 y Zamora 581.

De la misma manera, se han cancelado un total de 259 intervenciones quirúrgicas, 641 pruebas diagnósticas y 4.048 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.