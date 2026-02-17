El 20% de los médicos de CyL ha secundado la huelga, según la Junta

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este martes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 20 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 por ciento en Atención Hospitalaria (1.164 profesionales en huelga) y del 10 por ciento en Atención Primaria (237 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.401 facultativos de los 6.963 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 6,9 por ciento, 29 médicos en huelga; Burgos 28,2 por ciento, 228 en huelga; León 29,1 por ciento, 364; Palencia 19,1 por ciento, 75 médicos; Salamanca 16,6 por ciento, 219 facultativos; Segovia 16,2 por ciento, 69; Soria 29,4 por ciento, 63; Valladolid 17,5 por ciento, 310 médicos; y Zamora 11,8 por ciento, 44 médicos en huelga.

Además, el segundo día de huelga ha tenido un total de 6.715 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 315; Burgos 994; León 1.652; El Bierzo 469; Palencia 392; Salamanca 1.120; Segovia 161; Soria 350; Valladolid Este 413; Valladolid Oeste 373 y Zamora 476.

De la misma manera, se han cancelado un total de 251 intervenciones quirúrgicas, 549 pruebas diagnósticas y 4.152 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.