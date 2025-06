Unas 200 personas protesta ante la Presidencia de la Junta por no cumplir la reclasifición de personal acordada

Concentración de CCOO, UGT y CGT ante la Consejería de la Presidencia de la Junta en protesta por no aplicarse la reclasificación del personal laboral. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas se han concentrado ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en Valladolid para protestar por el incumplimiento del Ejecutivo autonómico de aplicar a 1 de enero la reclasificación de personal pactada en el convenio colectivo, lo que afecta a unos 13.000 trabajadores.

Los asistentes han acudido a la convocatoria de UGT, CCOO y CGT, sindicatos firmantes del convenio colectivo del personal de la Junta con una pancarta en la que se podía leer "el consejero de la Presidencia no cumple lo firmado ¡Reclasificación profesional ya'", además de banderas y carteles en los que se reclama el cumplimiento de esta medida, así como música y ruido de silbatos.

Los responsables de los tres sindicatos convocantes han pedido al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que cumpla este apartado del convenio colectivo firmado en 2023, algo que tenía que haberse hecho efectivo el 1 de enero de este año y que afecta a 13.000 empleados públicos.

Se trata de una adaptación entre puestos de trabajo y titulaciones exigidas que los sindicatos aseguran que supondrá mejoras en la Administración autonómica, pero que sin aplicarse perjudica tanto a su funcionamiento como a los trabajadores, que no perciben lo que deberían al no reconocerse una ampliación de competencias, así como complementos o tablas salariales acordes a su titulación.

Además, todos han criticado que la mesa negociadora prevista para este miércoles se anulara al no suspenderse la concentración celebrada ante la Junta.

En este contexto, el coordinador de Sector Autonómico de Comisiones Obreras, Juan Carlos Hernández, ha asegurado que la reclasificación establecida en el convenio es "innegociable", pero "no es de recibo" que el consejero haya actuado "como un niño enfadado, haya cogido el balón y se lo lleve a casa porque no le gusta cómo, cuándo y dónde se tiene que negociar".

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS

Además, al igual que los demás representantes sindicales ha criticado que el departamento de González Gago anulara este miércoles la mesa de negociación. "Es algo inaudito, no parece que un político pueda estar jugando de esta manera con el pan y los derechos de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León", ha añadido.

Por su parte, el vicesecretario de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha concretado que la reclasificación supone una adaptación de categorías al sistema de titulaciones y "el mero hecho de no hacerlo no facilita ni la profesionalidad ni el nivel de cualificación necesario al personal laboral", pero también supone que no se aplican unos incrementos retributivos y complementos, además de que afecta al "nivel de funcionamiento de la propia Administración Pública".

En esta cuestión ha coincidido el coordinador de personal laboral de CGT, Alberto García Sanz, quien ha concretado que la reclasificación supone de alguna manera la carta del Plan Bolonia y la actualización de las titulaciones para el acceso a la Función Pública, "algo muy positivo" porque mejora la calidad del servicio público y además se pide una titulación específica con el fin de mejorar el servicio que se ofrece.

Sin embargo, ha apuntado, falta un aspecto "muy importante" como es el aumento de competencias con la titulación académica que se exige, ya que supone un aumento de funciones, la mejora de la calidad así como que ese personal esté en un grupo que se corresponde con el nivel de titulación académica.

"Esto es una vergüenza desde mi punto de vista que un político haya firmado un convenio y se haya comprometido en fecha 1 de enero de 2025 y que a día de hoy todavía no lo hayamos conseguido y haya denegado ahora mismo la posibilidad de seguir negociando precisamente por una concentración totalmente legítima reclamando nuestros derechos", ha concluido.

EL CONSEJERO "NO MUEVE FICHA"

En cuanto a la situación en otras administraciones, Carlos Arenas ha explicado que la Administración General del Estado está adaptando las categorías y propiciando la reclasificación y otras "llevan retraso", "pero es necesario que se haga" y ha insistido en que en el caso de la Junta de Castilla y León se ha acordado y el actual consejero es el que firmó el convenio y estaba de acuerdo con ello.

Así, ha criticado que "ahora no mueve ficha, no hace absolutamente nada", están a la espera de que les conteste y "de repente" ha desconvocado una reunión que iba a mantener con los sindicatos porque estos habían convocado una concentración, pero además ha asegurado que lo ha hecho "en un tono totalmente trumpista".

"Ya le dijimos, si hay un acuerdo, nosotros desconvocamos, no hay ningún problema", ha agregado el representante de UGT, quien considera que el consejero tiene una actitud que supone "tomar el pelo" a los representantes sindicales y, por tanto, a los trabajadores, "de los cuales él es el jefe de persona".

En este marco, ha advertido de que seguirán "en la lucha" porque no pueden "consentir" que un tema tan importante como el de la reclasificación profesional del personal laboral de la Junta de Castilla y León "se quede estancado".

Además, ha incidido en que "la Junta no mueve ficha" cuando esta medida tenía que estar aplicada, con un consejero al que ha calificado de "holograma, porque no aparece por ningún lado, no existe", y creen que sólo hay "una foto de él", pero además ha criticado su "actitud totalmente trumpista".

Por eso, ha avisado de que no rechazan ningún tipo de movilización, desde enviar escritos y levantarse de todas las mesas de negociación de Función Pública hasta incluso llegar al "máximo nivel" como huelgas, encierros "o lo que fuera necesario".