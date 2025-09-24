Unos 2.000 bomberos forestales piden en Valladolid plantillas estables, profesionales y formadas e igualdad entre CCAA

Bomberos forestales durante una manifestación en Valladolid para pedir mejores condiciones laborales para los profesionales. - Claudia Alba - Europa Press

Critican que el operativo de CyL, el más "maltratado" y "peor pagado" y reclaman la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.000 bomberos forestales y representantes sindicales --según fuentes policiales-- se han manifestado por las calles de Valladolid para reclamar mejoras de las condiciones laborales de los integrantes de los operativos de lucha contra incendios forestales que pasan por el reconocimiento de sus categorías, plantillas estables todo el año, profesionales y "formadas" e igualdad de condiciones entre las diferentes comunidaes autónomas, entre reivindicaciones.

Los manifestantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León para plantear sus reivindicaciones al Ejecutivo central y posteriormente han emprendido camino hacia las Cortes autonómicas para expresar también su petición de mejora del operativo castellanoleonés tras los graves incendios que han afectado a la Comunidad este verano.

Tras una pancarta en la que se podía leer "condiciones profesionales dignas" y "el fuego no es un negocio", unas 2.000 personas convocadas por UGT y CCOO han recorrido las calles de la ciudad con banderas de los sindicatos, pancartas en las que se pedían "bomberos forestales públicos y estables" o coreando gritos como "bomberos forestales, derechos laborales", "manos arriba, esto es un atraco" o "nuestros muertos son sus beneficios".

Asimismo, han protestado por la gestión de los incendios en Castilla y León y han pedido la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a los que también han dirigido algunos gritos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón" o "Mañueco, Quiñones, dimisión" además de pedir al jefe del Ejecutivo autonómico que diera la "cara".

La manifestación ha transcurrido sin incidentes aunque se han producido algunos momentos de tensión a las puertas de las Cortes, donde los manifestantes han tirado las vayas que protegían el acceso principal y las han golpeado con sus batefuegos, han tirado petardos, bengalas, restos de un muñeco que han quemado, así como otros objetos, por lo que la Policía Nacional ha tenido que contener a los manifestantes sin que finalmente se produjeran incidentes.

Momentos antes del inicio de la manifestación, el coordinador estatal de Bomberos Forestales de Comisiones Obreras, Carlos Martín, ha explicado que ha pedido "cambiar la realidad" de los dispositivos de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales y no seguir "improvisando" y poner el foco sólo cuando las emergenccias se producen.

Por ello, ha reclamado plantillas estables todo el año para que cuando llegan las situaciones de emergencia por incendio forestal se tengan hechos los trabajos preventivos, que se deben realizar todo el año para que los fuegos no sean tan grandes y "destructivos".

"Esto solo se puede hacer con dispositivos públicos, sin que las empresas privadas puedan hacer negocio de los incendios forestales", ha señalado Martín, quien también ha apuntado la necesidad de hacer quemas prescritas, controladas, por parte de personal bien formado y preparado y no que en septiembre y octubre gran parte del personal de los dispositivos se vaya "al paro".

TRABAJO "PENOSO" Y "TÓXICO"

En la misma línea, ha pedido regular adecuadamente la limitación de los tiempos de trabajo, que es "especialmente penoso" y "tóxico", con gran carga de esfuerzo físico y ve necesario desarrollar un reglamento específico en base a la ley de prevención de riesgos laborales.

También ha señalado que se deben agilizar los procesos de la tramitación de los coeficientes reductores e implementar y actualizar el cuadro nacional de enfermedades profesionales.

Además, ha abogado por homogeneizar todos los dispositivos estatales para describir adecuadamente la profesión, en la que trabajan diferentes categorías y un número de personas que podría ascender en pleno verano a 24.000 o 25.000 personas, pero que bajan a menos de 14.000 en los meses de invierno, por lo que piden plantillas "estables", pero también unos salarios homogéneos ante las diferencias entre comunidades autónomas (pueden llegar ser de 18.000 frente a 30.000).

Por su parte, el responsable federal de bomberos forestales de UGT, Francisco Javier García, ha advertido de que los incendios, la precariedad laboral y la falta de inversión "matan" y ha recordado que hay más de nueve víctimas en lo que va de año, entre ellos voluntarios.

En este contexto, ha reclamado se implemente la ley de bomberos forestales y de agentes medioambientales, dado que hay comunidades y administraciones que "no han hecho absolutamente nada" y ha apostado por un dispositivo "público", "de verdad que no sea precario", que tenga "continuidad en el tiempo, profesionalizado y formado".

García ha criticado la "desigualdad enorme" entre administraciones y comunidades autónomas y ha incidido en que se ha decidido hacer la manifestación en Valladolid porque en Castilla y León hay "uno de los colectivos peor y más maltratados de todo el territorio nacional".

OPERATIVO "PÚBLICO"

En la misma línea, el coordinador estatal de Agentes Forestales y Medioambientales de CCOO, Jorge Nieto, ha demandado un operativo "cien por cien" público tanto de bomberos foretales como de agentes forestales y medioambientales.

Así, ha señalado que el Gobierno central todavía tiene pendiente implementar la ley 4 de los agentes forestales y ambientales en lo que respecta a los coeficientes reductores y esperan que estos colectivos lo tengan, al igual que ya cuentan con ello los bomberos, por lo que demandan que se publique. Además, demandan directrices de prevención de reglamentos laborales, que todos los trabajos que puedan llevar a cabo en pareja por "seguridad".

En cuanto a Castilla y León, ha asegurado que es uno de los "peores equipos implementados a nivel nacional" y ha criticado que las soluciones que pongan encima de la mesa los políticos en la Comunidad sean "lo que ya había y estén poniendo "otro parche a un nuevo parche".

En esta línea, ha afirmado que les "alarma" las soluciones que se toman y si no cuentan con las personas que trabajan en ello ha advertido de que no podrán avanzar en la mejora del dispositivo.

Finalmente, el delegado de Medio Ambiente de UGT en Castilla y León, Francisco José Comuñas, ha exigido el fin de la precariedad y ha recordado los fallecimientos que se produjeron en 2022 en los incendios de la Sierra de la Culebra y Monsagro mientras los políticos "no aprendieron nada" y ahora se cuenta con los mismos gestores y "sucede exactamente lo mismo".

"Hay que cambiar y profesionalizar ya de una vez por todas el operativo", ha asegurado Comuñas, quien ha apuntado que el decreto de guardias que regula al personal de dirección de extinción, técnicos y agentes medioambientales, data del año 2007, "está totalmente obsoleto" y después los responsables políticos de Castilla y León presumen de que tiene un operativo "del siglo XXI" y adaptado para las mejores circunstancias, "cuando no es cierto porque hay una carestía y una precariedad laboral enorme".

Así, ha reclamado un operativo que no sólo se dedique a incendios sino para gestionar todas las emergencias que haya en Castilla y León, al estilo de la UME pero de la Comunidad.

De la misma forma, ha reiterado la petición de un operativo profesional y permanente, los doce meses, porque considera que no se puede permitir que cuando se gestionan los incendios manden a personal que se ha contratado directamente "con experiencia cero"-

"Pedimos es que de una vez por todas, operativo público y permanente en los 12 meses del año", ha reiterado el responsable de UGT.