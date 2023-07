Tellado no contempla el escenario de pactar con Vox y afirma que el PP quiere gobernar en solitario

23J.- Tellado No Contempla El Escenario De Pactar Con Vox Y Reitera Que Quieren Gobernar En Solitario

BURGOS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario Nacional de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles en Burgos no contemplan el escenario de pactar con Vox, y concurren a las elecciones para ganar y gobernar en solitario, por lo tanto no acepta un escenario que no es el que "desean".

Tellado ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa durante su visita a la capital burgalesa, acompañado de los candidatos del PP de Burgos al Congreso y al Senado.

El 'popular' ha continuado diciendo que escucharán las urnas y asumirán su resultado, pero no quiere renunciar a su objetivo de país, que no es otro que ser capaces de "echar a Pedro Sánchez y convertir a Alberto Núñez Feijóo en el próximo presidente del Gobierno".

Sin embargo, Tellado ha advertido de que persiguen "un Gobierno monocolor, único y unido" que "trabaje por el interés general", con "una mayoría posible", para lo que ha apelado a unir todo el voto de centro derecha, y ha incidido en que cada vez "son más" los socialistas que "se sienten tremendamente defraudados por Pedro Sánchez y que hoy no quieren seguir apoyándolo".

PACTOS CON VOX

Preguntado por los pactos que se están fraguando en otras comunidades con Vox, Tellado ha asegurado que interpretan un resultado electoral y "garantizan" la gobernabilidad por lo que considera que "mientras el PP no traicione ni su ideario, ni sus valores ni principios, ningún pacto mermará posibilidades electorales al PP".

Al mismo tiempo, el 'popular' se ha mostrado convencido de que ningún candidato popular "va a hacer un Sánchez, renunciando a sus principios y valores a costa de cualquier cosa".

Durante su discurso, Tellado ha remarcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "mantenerse en el poder, aun perdiendo las elecciones".

En este sentido, el vicesecretario Nacional de Organización del PP ha recalcado que Sánchez aspira a seguir gobernando tras los comicios del 23 de julio, porque "solo así se entiende el adelanto electoral en pleno verano". Al mismo tiempo ha señalado que el presidente del Gobierno ya asume "que va a perder las elecciones" y aspira "a que sean los independentistas los que le mantengan en el Gobierno".

MENTIROSO "COMPULSIVO"

Al mismo tiempo, Tellado ha señalado que Sánchez es "un mentiroso compulsivo, que ha mentido todo el rato, a todo el mundo, durante todo el tiempo", por lo que cree que debe abandonar todas sus responsabilidades de gobierno.

Frente a ello, el PP presenta "al mejor equipo y al mejor proyecto" con un partido "con los pies en la tierra" que sabe lo que España y Burgos necesitan y demandan.

"Vamos a trabajar duro para derogar el sanchismo, devolviendo la independencia y la confianza en las instituciones, con un Gobierno único y unido donde el presidente elige y nombra a todos los ministros que lo conforman, y que va a legislar para todos y no para unos cuantos", ha sentenciado.

Sobre la provincia de Burgos, ha asegurado que con los gobiernos socialistas ha estado "abandonada y maltratada", por la falta de voluntad y el abandono a una serie de infraestructuras "vitales para conectar Burgos con el resto de España".

En este sentido se compromete a "atender y escuchar" estas demandas históricas, y a "los miles de burgaleses que han salido a la calle diciendo que Burgos merece más atención por parte del Gobierno de España".