Los 24 nuevos huertos urbanos de Soria, en una zona de 7.115 metros cuadrados, estarán operativos en primavera

El alcalde de Soria visita los 24 nuevos huertos urbanos en el barrio de Los Royales. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 24 huertos urbanos de Soria estarán operativos en la primavera de 2027 con el objetivo de ofrecer dicho servicio al ciudadano y a la vez recuperar un espacio degradado en el barrio de Los Royales.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha visitado este jueves los nuevos huertos urbanos de la ciudad, ubicados en Los Royales, detrás del polígono de San Francisco, y que permiten mejorar la estética de la ciudad en esta zona. La actuación supone una inversión de 253.757,94 euros y ha sido ejecutada por Euroservicios y Obras Forestales, S.A., con una adjudicación de 209.717,47 euros más 44.040,47 euros de IVA.

La superficie de intervención alcanza los 7.115 metros cuadrados. Los nuevos huertos se ubican en la terraza inferior de la parcela y disponen de acometida individual de agua, contador, válvula y un armario propio con llave para guardar herramientas. La infraestructura incorpora además un depósito enterrado de diez metros cúbicos, seis bocas de riego para las zonas comunes y una fuente de agua potable.

RENATURALIZAR EL TERRENO

Esta fase de huertos se une a los 80 ya existentes en la Fuente del Caño. "Estamos en una zona que estaba deteriorada y que podría considerarse incluso en algunas ocasiones vertedero de las industrias que hay en el polígono de San Francisco, por lo que ahora hemos conseguido renaturalizar el terreno", ha señalado Antón.

El alcalde de Soria confía en que los huertos estén disponibles para "la próxima campaña de primavera", para lo cual se iniciará un proceso de selección parecido al que se ha hecho con los del Cañuelo. En este sentido, se priorizará a las personas jubiladas y, en caso de que quede alguno libre, para el resto de ciudadanos.

"Queremos que la sociedad, centros educativos o gente que quiera participar en este proyecto, lo haga. Desde aquí a enero, se producirán reuniones con la participación en la asociación de vecinos para que esto sea una realidad", ha añadido el regidor.