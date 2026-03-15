Con el 25,7% escrutado, PP logra 36 escaños, PSOE baja de 28 a 27, Vox de 13 a 14, UPL logra 3 y 1 XAv y Soria YA

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026.
Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026. - Manuel Ángel Laya - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 21:15
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VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 25,7 por ciento escrutado el PP de Alfonso fernández Mañueco lograría 36 escaños, cinco más que hace cuatro años, mientras que PSOE baja de 28 a 27 procuradores y Vox ganaría un escaño, de 13 a 14.

Asimismo, con este porcentaje, UPL mantendría sus tres procuradores, mientras que Por Ávila también mantendría su escaño y Soria ¡YA! bajaría de tres a uno.

Los resultados, con el 25,73% escrutado, son los siguientes:


SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22
PP 36 118.963 37,32 31 382.157 31,39
PSOE 27 95.637 30 28 365.434 30,02
VOX 14 61.170 19,19 13 214.668 17,63
UPL 3 11.445 3,59 3 52.098 4,28
XAV 1 2.653 0,83 1 13.875 1,13
SORIA_¡YA! 1 1.856 0,58 3 19.385 1,59
Cs 0 915 0,28 1 54.721 4,49
PODEMOS-IU 0 - - 1 62.138 5,1

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:


COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS
2026 322.938 34,55% 4.730 4.205
2022 1.230.599 41,24% 12.170 13.435

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