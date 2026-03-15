Con el 25,7% escrutado, PP logra 36 escaños, PSOE baja de 28 a 27, Vox de 13 a 14, UPL logra 3 y 1 XAv y Soria YA

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026. - Manuel Ángel Laya - Europa Press
VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Con el 25,7 por ciento escrutado el PP de Alfonso fernández Mañueco lograría 36 escaños, cinco más que hace cuatro años, mientras que PSOE baja de 28 a 27 procuradores y Vox ganaría un escaño, de 13 a 14.
Asimismo, con este porcentaje, UPL mantendría sus tres procuradores, mientras que Por Ávila también mantendría su escaño y Soria ¡YA! bajaría de tres a uno.
Los resultados, con el 25,73% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 36
| 118.963
| 37,32
| 31
| 382.157
| 31,39
|PSOE
| 27
| 95.637
| 30
| 28
| 365.434
| 30,02
|VOX
| 14
| 61.170
| 19,19
| 13
| 214.668
| 17,63
|UPL
| 3
| 11.445
| 3,59
| 3
| 52.098
| 4,28
|XAV
| 1
| 2.653
| 0,83
| 1
| 13.875
| 1,13
|SORIA_¡YA!
| 1
| 1.856
| 0,58
| 3
| 19.385
| 1,59
|Cs
| 0
| 915
| 0,28
| 1
| 54.721
| 4,49
|PODEMOS-IU
| 0
| -
| -
| 1
| 62.138
| 5,1
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 322.938
| 34,55%
| 4.730
| 4.205
|2022
| 1.230.599
| 41,24%
| 12.170
| 13.435