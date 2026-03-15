Con el 25,7% escrutado, PP logra 36 escaños, PSOE baja de 28 a 27, Vox de 13 a 14, UPL logra 3 y 1 XAv y Soria YA

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 25,7 por ciento escrutado el PP de Alfonso fernández Mañueco lograría 36 escaños, cinco más que hace cuatro años, mientras que PSOE baja de 28 a 27 procuradores y Vox ganaría un escaño, de 13 a 14.

Asimismo, con este porcentaje, UPL mantendría sus tres procuradores, mientras que Por Ávila también mantendría su escaño y Soria ¡YA! bajaría de tres a uno.

Los resultados, con el 25,73% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 36 118.963 37,32 31 382.157 31,39 PSOE 27 95.637 30 28 365.434 30,02 VOX 14 61.170 19,19 13 214.668 17,63 UPL 3 11.445 3,59 3 52.098 4,28 XAV 1 2.653 0,83 1 13.875 1,13 SORIA_¡YA! 1 1.856 0,58 3 19.385 1,59 Cs 0 915 0,28 1 54.721 4,49 PODEMOS-IU 0 - - 1 62.138 5,1



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: