El 25N llega a Soria con actos previos, manifestación y el mensaje de ¡Ni un paso atrás!

Presentación en rueda de prensa de los actos que se celebrarán en Soria con motivo del 25N. - EUROPA PRESS

SORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se celebrará en Soria con actos previos esa misma jornada, una manifestación y el mensaje ¡Ni un paso atrás!.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a las participantes del Consejo Municipal de la mujer, ha señalado que el lema escogido hace referencia al "negacionismo" ya que, según ha apuntado,que esta negación "desinforma y desprotege a las mujeres", en particular a las que dudan en pedir ayuda.

Asimismo, Gonzalo, en representación del Consejo Municipal de la Mujer, ha trasladado la invitación a la ciudadanía para participar en la manifestación que saldrá a las 19.30 horas desde la plaza Mayor y que llegará a la plaza de Las Mujeres, donde minutos después se realizará un homenaje a las mujeres asesinadas durante 2025. Un total de 38 mujeres cuyos nombres serán leídos en el acto.

Durante la jornada se hará una instalación denominada 'Deja tu huella contra la violencia Machista', desde las 11.00 horas en la plaza de las Mujeres.

Por otro lado, Gloria Gonzalo ha recordado las 58 denuncias por agresión sexual que se presentan al día en España, un dato que invita a "reforzar la prevención y los recursos", a lo que ha añadido que Soria no es ajena a esta realidad.

"Todos los días son 25N. Es un recordatorio de lo que queda por hacer. Gritaremos ni un paso atrás ni una menos, vivas libres y sin miedo", ha finalizado.