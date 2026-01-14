El 2,68% de los médicos de Atención Primaria en CyL han secundado la huelga por la reforma del Estatuto Marco

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico de Primaria (SPM) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 2,68 por ciento, con 62 profesionales en huelga de un total de 2.317 efectivos, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En concreto, han secundado la huelga un total de 62 facultativos de un total de 2.317 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana, detalla la Junta a través de un comunicado.

Por áreas de salud, el seguimiento ha sido el siguiente: Burgos 0,34 por ciento, uno en huelga; León 14,2 por ciento, 31; El Bierzo 3,6 porciento, cuatro profesionales en huelga; Salamanca 2,2 por ciento, once facultativos; Soria 2,5 por ciento, dos en huelga; Valladolid Este 0,43 por ciento uno en huelga; Valladolid Oeste 4,3 por ciento, ocho médicos; y Zamora 2,5 por ciento, cuatro médicos en huelga. En Ávila, Palencia y Segovia, no ha habido incidencias.