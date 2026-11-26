PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha advertido de los dos modelos a elegir en las urnas este domingo, 29 de noviembre, el de los "avances" o el de los "retrocesos y las desigualdades".

Así lo ha señalado en un acto de partido en Aguilar de Campóo (Palencia), en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y candidatos por la provincia.

Durante su intervención, la ministra ha insistido en elegir el voto de cara al domingo, si se opta por "recortes" o por "más inversiones" en servicios públicos. "Más Educación Sanidad, Bienestar Social, infraestructuras o más recortes de derechos y libertades como vemos en Castilla y León donde la censura se intenta normalizar", ha detallado.

Tolón ha insistido en que ha costado "mucho tiempo" alcanzar "libertades". Como ejemplo ha puesto que ayer se celebró el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, algo que partidos "como PP y Vox niegan".

"Esto es lo que significa si el próximo 29 de noviembre no seguimos avanzando en futuro, no seguimos avanzando en propuestas, no seguimos afianzando esa educación pública de calidad, esa sanidad pública, frente a todo lo que nos espera, si no es así, que son retrocesos y son desigualdades, como estamos viendo en las comunidades autónomas, como es en esta, donde gobierna el Partido Popular y Vox", ha argumentado.

De ahí que haya llamado a la movilización, "no solamente de socialistas y progresistas", sino también de los "demócratas". "Nos jugamos derechos fundamentales de nuestra democracia", ha zanjado.