Un colegio electoral en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres mesas electorales de Castilla y León, una en Rábanos (Burgos), una en Villavellid (Valladolid) y otra en Osma (Soria), ampliarán el plazo de votación tras incidencias que han provocado retraso en la constitución de las mismas o la interrupción temporal de su funcionamiento.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado, en una rueda de prensa de la ampliación de la apertura de las mesas de Rábanos y Villavellid hasta las 20.45 y las 20.30 horas respectivamente debido a sendas incidencias con el censo electoral.

En Rábanos, no se encontraba la lista de votantes, de modo que la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con la Junta Electoral de Zona de Burgos y la Oficina del Censo ha obtenido una copia y con medios propios la ha trasladado para iniciarse la votación con normalidad aunque con retraso.

En el caso del municipio vallisoletano, con 44 electores, el motivo del retraso ha sido también que faltaba el documento con el listado del censo electoral.

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno en Soria ha avanzado que en la localidad de Osma, perteneciente a El Burgo de Osma, se cerrará una mesa a las 20.50 horas tras una incidencia que ha provocado la interrupción temporal de la votación.

En concreto, a las 11.15 horas se ha comunicado a la Subdelegación que, por error, se había permitido depositar el voto al Senado a un elector censado en otra mesa electoral de El Burgo de Osma, lo que ha motivado el mencionado parón. Ante ello, la Junta Electoral de Zona ha resuelto que este elector emita también su voto al Congreso de los Diputados en la mesa de Osma, ha dejado constancia de lo sucedido para evitar que pueda votar nuevamente en la mesa que le correspondía y ha decidido ampliar el plazo de votación para compensar el tiempo durante el que los electores no han podido ejercer su derecho a voto.

En el municipio leonés de Congosto se ha detectado otra incidencia similar en una mesa electoral en la que una persona que figuraba en una inscripción censal anterior a la que se utiliza para estos comicios ha introducido una de las papeletas. Según el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha explicado que se ha tomado nota de la incidencia y se incorporará al acta de la correspondiente mesa.

En definitiva, las 4.485 mesas electorales previstas en Castilla y León se han constituido en torno a las 9.30 horas de este domingo, 29 de noviembre, con incidencias menores.