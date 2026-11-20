SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado y cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Madrid, Pedro Rollán, ha visitado este viernes Salamanca donde ha sostenido que Pedro Sánchez no puede formar parte de la solución para mejorar la oferta ferroviaria de Salamanca "porque ha tenido ocho años para hacerlo y porque simplemente no lo ha hecho", ya que todavía no se han recuperado las frecuencias.

Junto al presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, la comparecencia ha tenido lugar junto a la estatua de Francisco de Vitoria, frente al convento de los Dominicos, en el año del V Centenario de la Escuela de Salamanca, donde Rollán ha defendido también la electrificación necesaria para que el Alvia llegue hasta la frontera con Portugal.

Además, ha reprochado al Gobierno no haber contribuido con financiación ni con medidas fiscales a la conmemoración de la Escuela de Salamanca, cuyo éxito, ha dicho, "no es achacable en modo alguno a la Presidencia del Gobierno".

En materia de vivienda, ha subrayado que Salamanca, como una de las ciudades universitarias más reconocidas de Europa, no es ajena a este problema.

Ha defendido el compromiso del PP de promover al menos un millón de viviendas y una reducción del IRPF para que los jóvenes puedan destinarla a pagar su vivienda, del 100 por cien el primer año, el 75 por ciento el segundo, el 50 por ciento el tercero y el 25 por ciento el cuarto.

También ha propuesto la declaración responsable para que los planeamientos urbanísticos no se eternicen.

Frente a ello, ha recordado que el presidente del Gobierno anunció 184.000 viviendas, de las que, según ha afirmado, se han entregado 504, y que la vivienda ha pasado de ser el problema número 18 de los españoles a su llegada a La Moncloa al número uno en la actualidad.

El presidente del Senado ha reprochado también a Sánchez que no haya asumido "la responsabilidad de lo que es el caos ferroviario en este país, que era una de las joyas de la corona", ni haya acompañado "humildemente" a los familiares de las víctimas del accidente de Urda, en el que murieron 69 personas.

"Pedro Sánchez ha vivido al margen de su país y al margen de España", ha afirmado. Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha agradecido la visita de Rollán y ha repasado las iniciativas que los senadores del Partido Popular por Salamanca, Bienvenido de Arriba, Gonzalo Robles y Esther del Brío, han llevado a la Cámara Alta.

Entre ellas, la petición de beneficios fiscales para el V Centenario de la Escuela de Salamanca y de apoyo del Ministerio de Economía para financiar sus actividades.

"Hemos obtenido la misma respuesta que siempre obtenemos del Gobierno de España, que es el no por el no y siempre el no", ha lamentado.

El presidente del PP salmantino ha advertido de que, "además, un senador socialista de Salamanca fue privado por su propio partido de la posibilidad de presentar iniciativas en ese sentido".

"Nunca hubiéramos podido pensar en la ciudad de Salamanca que un partido político no se pusiera al lado de nuestra Universidad, al lado de nuestra ciudad. Eso refleja lo que ha sido la política de Pedro Sánchez para Salamanca", ha afirmado.

Carbayo ha recordado otras reivindicaciones defendidas en el Senado, como la recuperación del tren Ruta de la Plata, la mejora de las comunicaciones a través del Corredor Atlántico, "fundamental" para la provincia, y la potencia eléctrica de la que hoy carece la ciudad y que es necesaria para nuevas promociones de vivienda y para la llegada de industrias.

En esa línea ha situado el puerto seco, que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, y las iniciativas para retener el talento joven. Sí se logró respaldo, ha recordado, para el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite.

"Salamanca necesita apoyo, necesita financiación, necesita cariño. Justo ninguna de las tres cosas la hemos obtenido de Pedro Sánchez", ha resumido. Carbayo ha confiado en que a partir del 29 de noviembre haya "un presidente del Gobierno que realmente mire con cariño a Salamanca" y en que el Gobierno de España, la Junta, la Diputación y los ayuntamientos "trabajen y remen en la misma dirección".