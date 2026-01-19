Unos 300 comuneros y regantes del Páramo Bajo de León se concentra ante la CHD por el incumplimiento de acuerdos

Agricultores, comuneros y regantes del Páramo Bajo de León se concentran ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 comuneros y regantes del Páramo Bajo de León se concentran ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en protesta por los incumplimientos de los acuerdos alcanzados en 1995 y la atribución de gastos que consideran no les corresponden.

Los manifestantes portan una pancarta en la que piden a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, que "respete" el acuerdo de 1995 con la Comunidad de Regantes y añade la leyenda "¡por el futuro de los jóvenes!".

En el interior de la Confederación se encuentran representantes de la Comunidad de Regantes, cuyo presidente, Herminio Medina, ha salido a reunirse con la gente que se encontraba a las puertas protestando y ha explicado que se encontraban reunidos, aunque ha vaticinado que "seguramente" no iban a llegar "a nada".

"Pero se van a enterar de quiénes somos", ha asegurado Medina, quien ha pedido a los manifestantes que no se movieran de allí al tiempo que ha afirmado que no pensaban irse hasta que acudiera hasta la sede la presidenta de la CHD.

Medina, en su alocución, ha advertido de que no iban a "ceder" después de intentar cambiar las cosas 28 años después y ha añadido que estaban "cantando la gallina" a "la jurídica" con la que estaban reunidos, que ha afirmado que es la que les ha metido "en el embrollo".

El presidente de los regantes ha asegurado que acuden "en paz" y ha pedido a los asistentes que no tocaran los coches aparcados en el lugar y que fueran civilizados, pero ha advertido de que ni la policía ni nadie les iba a mover de allí.

"ATRACO" Y "TRAICIÓN"

Mientras tanto, los manifestantes, que han tirado algunos petardos, portaban carteles en los que se podía leer "presidenta dimisión, esto es una traición", "con esta situación el futuro no tiene solución" o "presidenta esto es un atraco".

Precisamente la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha expresado su apoyo a la protesta al entender que la acción es "consecuencia directa del profundo malestar existente entre los regantes" ante una situación que consideran "injusta" y que afecta "gravemente" a la gestión del agua y a la viabilidad de sus explotaciones agrarias.

"La organización considera legítima esta movilización como último recurso para reclamar diálogo y respuestas por parte de la CHD que permitan garantizar el futuro del regadío en la zona", ha asegurado la organización agraria, que ha reclamado a la Confederación que escuche a los regantes, abra vías de negociación y aporte respuestas "claras y urgentes" a los problemas planteados.