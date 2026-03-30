El 33,6% de los hogares de CyL ve necesarias reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda o edificio

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 33,6 por ciento de los hogares de Castilla y León consideraba necesarias reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda o edificio en 2025, casi un punto menos que la media del país que se situó en el 34,4 por ciento, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el INE y recogida por Europa Press.

Además y según este informe, un 24,2 por ciento de los hogares de Castilla y León aseguro que hizo mejoras de eficiencia energética en su vivienda, más que la media (19,5 por ciento), mientras que un 42,2 por ciento no lo consideró necesario (46,0 por ciento en el resto del país).

Por su parte y según esta estadística, el 59,0 por ciento de las personas de Castilla y León utilizó el coche como medio de transporte más frecuente, por encima de la media de España donde bajó al 53,3 por ciento, mientras que para un 17,7 por ciento el transporte público fue el medio más habitual, por debajo de la media (25,4 por ciento).

Además, un 1,7 por ciento usó la bicicleta para sus desplazamientos más frecuentes (1,8 por ciento en España); un 0,5 por ciento fue en moto (2,1 por ciento en el resto del país), y un 20,4 por ciento se desplazó a pie (16,3 por ciento en España).

Por otro lado, el 75,9 por ciento de los hogares de Castilla y León residía a menos de 400 metros de un espacio verde público, segundo mejor dato del país donde se situó en el 64,6 por ciento. El mayor porcentaje se observaron en Comunidad Foral de Navarra (77,5 por ciento) y los más bajos en Canarias (49,9 por ciento), Illes Balears (57,7 por ciento) y Andalucía (61,2 por ciento).

Además, el 81,1 por ciento de los hogares de Castilla y León declararon reciclar "siempre o casi siempre" las botellas de plástico, octavo mejor dato del país donde este porcentaje se situó en el 79,0. Los mayores porcentajes de hogares que reciclaban se dieron en Comunidad Foral de Navarra (94,7 por ciento), Illes Balears (88,5 por ciento) y País Vasco (87,7 por ciento) y los más bajos en Región de Murcia (65,9 por ciento), Extremadura (69,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (71,1 por ciento).