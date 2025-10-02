Unos 37.000 alumnos de CyL han secundado la huelga contra el "exterminio del pueblo palestino"

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 37.000 alumnos han secundado en Castilla y León la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por diferentes organizaciones contra el "extermino del pueblo palestino", lo que supone un 13 por ciento del total, según datos ofrecidos por la Junta a Europa Press.

La huelga ha estado acompañada de una serie de movilizaciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Ponferrada a las 12.00 horas.

El Sindicato de Estudiantes ha elaborado un comunicado en el que condenan los "planes criminales del gobierno sionista de Netanyahu". "Más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25 por ciento de la población. Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto", han denunciado.

Un conflicto que para el sindicato no es más que "una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía".

"La gran mayoría de nosotros hemos estudiado el Holocausto y las cámaras de gas. Con la "solución final" sionista contra el pueblo palestino la historia se repite. Netanyahu no está solo. Cuenta con todos los recursos económicos y militares del imperialismo norteamericano y del gobierno de Donald Trump, y el apoyo entusiasta de toda la extrema derecha internacional. Eso incluye a Vox y el PP, que no esconden su respaldo a Israel, ni su islamofobia y su odio racista contra la comunidad inmigrante", continúa el manifiesto.

De ahí que la organización haya apelado a que la "causa palestina" sea "la de la juventud y los millones" que defienden "los derechos humanos y la justicia social". Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, "en coherencia con lo que está sucediendo", hayan llamado a "vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad".