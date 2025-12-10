El 37,8% de los contribuyentes segovianos marcó la 'X' de la Iglesia y la Diócesis recibe 1,3 millones de euros

SEGOVIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Segovia ha señalado que, según los datos correspondientes a la Asignación Tributaria del IRPF 2024, más de 33.000 contribuyentes han vuelto a marcar la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta, lo que supone un 37,8 por ciento del total de declaraciones, por encima de la media nacional (30,1 por ciento).

El importe asignado a la Diócesis asciende a 1.321.064 euros y supone una subida superior a 129.000 euros respecto al año anterior, pese al ligero descenso tanto en el número de declaraciones como en el porcentaje total.

Fuentes de la Diócesis de Segovia señalan que el hecho de que "casi cuatro de cada diez contribuyentes segovianos elijan de manera plenamente voluntaria marcar la X en su Declaración de la Renta es un dato muy significativo" porque recalcan que "nace exclusivamente de una decisión libre y consciente de quienes desean respaldar su misión a través de este mecanismo".

La Diócesis ha recalcado que la Iglesia "no recibe un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado, sino únicamente lo que los contribuyentes deciden aportar con ese sencillo gesto".

Por ello, invitan a "la generosidad y corresponsabilidad de los fieles segovianos con su Iglesia", lo que extienden a quienes "aun sin compartir la fe, reconocen el bien que la Iglesia aporta y desean apoyar su labor marcando la X en su declaración".

EL VIAJE DE LA 'X'

La Iglesia de Segovia ha subrayado que quiere seguir "cerca de quienes más lo necesitan: acompañando, ayudando y acogiendo" y poner "a disposición de toda la sociedad nuestros recursos espirituales, sociales y humanos, con el deseo de servir de la mejor manera posible".

De esta forma, el incremento en la cantidad asignada entienden que "permitirá a la Diócesis seguir atendiendo numerosas necesidades pastorales y sociales: el acompañamiento a parroquias rurales, la conservación del patrimonio histórico- artístico, la labor educativa, la acción caritativa ejercida a través de Cáritas, y múltiples proyectos de evangelización y formación".

La Diócesis agradece el compromiso de todas las personas que sostienen su actividad con su oración, su tiempo y su aportación económica, especialmente visible en la casilla de la Renta.