La 38 Secime exhibe este lunes el thriller 'Salve María' junto a las primeras sesiones del certamen La Otra Mirada

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 38 Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) proyectará este lunes 'Salve María', el thriller psicológico sobre la maternidad dirigido por Mar Coll, en una jornada en la que se expondrán los primeros cortometrajes que compiten en el Certamen Internacional, La Otra Mirada y El Cine de Castilla y León.

Según ha informado el certamen a través de un comunicado recogido por Europa Press, el tercer largometraje de Mar Coll, que se podrá ver a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal, es una adaptación del libro 'Las madres no' de Katixa Agirre, que narra la experiencia de una madre primeriza obsesionada con la noticia de una mujer que ha ahogado a sus dos hijos.

El filme recibió una Mención especial en Locarno y el Premio Feroz a la Mejor película dramática y le ha reportado a su protagonista, Laura Weissmahr, el Goya a la Mejor actriz revelación, el premio a la Mejor actriz de la última Seminci, el Feroz en la misma categoría y el Gaudí a la Mejor interpretación revelación.

Además, junto a 'Salve María', incluida en la XVIII Muestra de Cine Español de la Semana de Cine, se proyectarán dos de los cortos del 33 Certamen Nacional, 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'El nudo de Ángela', de Diana Rojo.

Asimismo, este lunes se presentará también la primera tanda de los cortometrajes que componen otras secciones competitivas. A las 12.00 horas, la sala principal del Auditorio Municipal acogerá el pase inicial del Certamen Internacional, con ocho títulos de los dieciséis a concurso.

Estos son el estadounidense 'Me', de Don Hertzfeldt; el croata nominado al Oscar 'The Man Who Could Not Remain Silent', de Nebojsa Sluepcevic; el portugués 'Percebes', de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves; el lituano 'Ootidé', de Eglé Razumaité; 'James', de Andrés Rodríguez, coproducción entre Guatemala y México; el estadounidense 'Seat 31: Zooey Zephyr', de Kimberly Reed; 'In Our Hands', de Camillo Sancisi, coproducido por Italia y Reino Unido; y el documental colombiano 'Estamos en el mapa', de Santiago Rodríguez.

La sección paralela del Certamen Nacional La Otra Mirada tendrá también su primera proyección con siete de los catorce trabajos a competición, en el Auditorio, a las 16.30 horas: 'Xiao Wei', de Jiajie Yu Yan; 'El cambio de rueda', Begoña Arostegui; 'Patrimonio', de Aitor Abio; 'Violetas', de Borja Escribano; 'Agonía', de Eulàlia Ramón; 'Selección natural', de Joan Álvarez, y 'Huir', de Alejandro Pereira y Kike Maíllo.

Por otra parte, en los Multicines Coliseo, a las 17.15 horas, comenzará también la exhibición de los catorce cortometrajes que conforman la sección dedicada a El Cine de Castilla y León.

Sin embargo, en esta primera sesión se expondrán siete de los seleccionados en una edición en la que predominan las ambientaciones en el mundo rural: el documental de estreno 'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel; 'Marrano', de Sara Sálamo y Anna Saura; 'Inania', de Júlia Girós y Vera Herrero; 'Ciclos', de David Orea; 'Bicimaníacos', de Arturo Artal y Juan Carrascal; 'Ático AB', de Elena González-Vallinas; y 'Solo los muertos se quedan', de Alejandro Renedo.