Unos 40 bomberos de Valladolid y Segovia se forman en intervención en infraestructuras gasísticas

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 bomberos de Valladolid y Segovia se han formado en intervención en infraestructuras gasísticas de la mano de expertos de Repsol y Nedgia, en el marco de un protocolo de actuació que estas empresas mantienen con la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

El pasado mes de septiembre, técnicos especialistas de Repsol se desplazaron hasta el parque de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y técnicos de Nedgia al parque de bomberos de Segovia para mantener un encuentro y trasladar a los efectivos algunas pautas de actuación.

En esta jornada formativa los especialistas repasaron temas como las características y propiedades del gas natural, qué debe hacerse en caso de fuga y derrame de GLP, cómo son las redes de transporte y distribución del gas o cuál es el diseño de las instalaciones auxiliares, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los expertos analizaron casos reales de emergencias, posibles accidentes o intoxicaciones por monóxido o incendios, deflagraciones o rotura de recipientes y accidentes durante el transporte.