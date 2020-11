El 40% de la hostelería segoviana reabre y el resto lo irá haciendo "paulatinamente"

SEGOVIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS-Hotuse), Jesús Castellanos, ha estimado que el 40 por ciento de los negocios hosteleros ha reabierto sus puertas este viernes y que el resto lo irá haciendo "paulatinamente", tras la relajación de las restricciones decretada por la Junta para las provincias de Ávila y Segovia.

"A muchos hosteleros no les ha dado tiempo porque nos avisaron antes de ayer y hay locales y restaurantes grandes que necesitan una provisión y una previsión", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la patronal segoviana de la hostelería.

Castellanos estima que para el día 1 la hostelería en Segovia estará funcionando por encima del 70 por ciento y confía en que la próxima semana se levanten las restricciones en otras provincias de la Comunidad y es cuando los negocios podrán recibir clientes y turistas de otras provincias.

"Yo no me canso de pedir la comunicación con Madrid, que es lo que exigimos desde el primer día", ha aseverado el empresario hostelero, quien además ha señalado que "los autónomos y pequeños negocios están trabajando al cien por cien, pero los restaurantes están bajo mínimos, porque nadie se va a arriesgar a desescalar gente que no pueda pagar".

Castellanos ha recordado que el mes de octubre "fue malísimo por el tema de los ERTE", debido a que incorporaron a toda la plantilla "y apenas se pudo trabajar; fue una auténtica ruina".