Unas 4.000 personas vistan las Cortes de Castilla y León en las jornadas de puertas abiertas

Publicado 03/03/2019 20:10:19 CET

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de las Cortes de Castilla y León ha recibido hoy la visita de cerca de 4.000 personas, en la tradicional Jornada de Puertas Abiertas, celebrada con motivo de la conmemoración del XXXVI Aniversario del Estatuto de Autonomía.

El presidente de las Cortes en funciones, Ramiro Ruiz Medrano, acompañado de varios procuradores ha sido el encargado de dar la bienvenida a los visitantes que se daban cita en las puertas del edificio antes de su apertura. Los primeros en entrar han sido dos niños acompañados por sus padres, como preludio de una jornada marcada por el carácter familiar de los visitantes.

Durante todo el día, Ramiro Ruiz Medrano ha invitado a los castellanos y leoneses a que acudieran "a su casa" y "no sólo a visitar el edificio si no a conocer el trabajo que se realiza dentro del Parlamento". Un trabajo, el de la actividad legislativa, que ha reconocido, no siempre es muy conocido, pero que va siempre en beneficio de las distintas "actividades y necesidades" que tienen los castellanoleoneses.

Ruiz Medrano también ha querido agradecer expresamente la ayuda y colaboración de los procuradores y trabajadores de las Cortes de Castilla y León que han hecho posible esta jornada festiva en la sede del Parlamento Autonómico, señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En su visita por la sede parlamentaria, los ciudadanos han podido conocer como novedad, en esta edición, una sala emblemática, como es el Salón de Recepciones; además de pasearse por las habituales dependencias como las salas de comisiones, la biblioteca o el hemiciclo. De hecho, los visitantes han dispuesto de la opción de realizar el recorrido de forma guiada o de forma independiente.

Además, en el salón de actos se ha proyectado el documental '24, Castilla y León en un día', dirigido por Eduardo Margareto, en el que la fusión de imágenes y música sobre las personas, celebraciones y espacios "únicos" de la Autonomía han sorprendido a muchos visitantes, obteniendo una gran acogida.

Como complemento, aquellos ciudadanos que han querido disfrutar de esta jornada festiva en el Parlamento regional han podido deleitarse con la actuación musical del grupo 'Bloody Mary' a las puertas de la sede de las Cortes, que servía como punto de encuentro para escuchar buena música y acceder a la visita de la Cámara regional.

Las nueve provincias de la Comunidad han estado representadas en esta jornada en la que han participado grupos organizados y visitantes espontáneos de todas ellas.

La Jornada de Puertas Abiertas se viene celebrando en la sede del Parlamento autonómico desde el año 2003 en el que se conmemoró el XX aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, concluye el comunicado.