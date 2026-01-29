Unos 450 tractores comienzan a entrar a Valladolid e invaden las principales vías de acceso

Imagen de la llegada de tractores a Valladolid por la carretera de Renedo. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 450 tractores, según las primeras estimaciones, han comenzado a entrar a Valladolid con algo de retraso y han invadido las principales vías de acceso a la ciudad, donde este jueves se desarrollará una protesta en protesta ante lo que consideran una "situación límite" que ven agravada por el reciente acuerdo UE-Mercosur que quieren frenar.

La tractorada está secundada por Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) bajo el hashtag 'Por la unidad del campo' y el lema 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' y se prolongará hasta las 18.00 horas.

Aunque el inicio de la llegada de los vehículos agrícolas estaba prevista a partir de las 8.00 horas para confluir en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, desde donde partirá la protesta, lo han hecho a partir de las 9.00, con algo de retraso, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, que estiman en unos 450 los tractores que llegan a la ciudad.

Así, los tractores han invadido las avenidas de Burgos, Salamanca y Gijón, el Puente de la Hispanidad y las vías de acceso previstas para las siete columnas, que han accedido por la Avenida de Gijón, carretera de Renedo, Camino Viejo de Simancas y Avenida de Salamanca.

La salida de los tractores desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla estaba prevista a las 10.00 horas, aunque se ha retrasado, y parlalelamente agricultores y ganaderos salen a pie a las 11.00 horas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural donde los convocantes entregarán un manifiesto de ocho puntos con las reivindicaciones de la protesta.

A continuación tiene previsto dirigirse hasta la sede de la Delegación del Gobierno, donde entregarán el manifiesto de la protesta y llevarán a cabo "un ajusticiamiento simbólico" de los responsables de la situación que vive el campo. Después, tractores, ganaderos y agricultores proseguirán su camino por las calles de Valladolid para hacer llegar a la ciudadanía el peligro que representa para su salud la firma del tratado de la UE-Mercosur.