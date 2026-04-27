La 48ª Feria del Libro vuelve a la plaza de San Marcelo para dejar 'HuEllas' en León

Un momento de la presentación de la Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, patrocina un año más la Feria del Libro de la capital leonesa que este año celebra su 48ª edición entre los días 14 y 24 de mayo entre la plaza de San Marcelo y la calle Legio VII, donde se asentarán 40 casetas y que tendrá el lema de 'HuEllas'.

La concejala del área, Elena Aguado, ha presentado este lunes la cita y lo ha hecho con el presidente de la Asociación de Libreros de la ciudad, Óscar García Fernández, entidad que organiza Feria y con sus directoras, Magalí Labarta y Eva Campesino.

La programación se desarrollará en una carpa instalada en esta zona, así como en el Salón de los Reyes y el Salón de Actos de la calle Alfonso V, ambos dependientes del Ayuntamiento de León, conformando estos un espacio de encuentro entre libreros, lectores, editores y escritores, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La concejala Elena Aguado ha destacado la nueva etapa que emprende tanto la Feria del Libro con la nueva coordinación, así como la propia Asociación de Libreros con un nuevo presidente. "Vamos a tener una Feria verdaderamente interesante", ha aseverado Aguado.

El lema elegido para esta ocasión es 'HuEllas', un concepto que entiende la lectura como el rastro de conocimiento que habita en la mente del lector y que este año rinde un tributo especial a las mujeres que definieron el pasado y que construyen el presente literario, añade la información.

La ilustradora leonesa Laura G. Bécares ha sido la encargada de dar vida a la identidad visual de esta edición con el cartel de la cita, una obra que muestra a una niña siguiendo un sendero de huellas en un bosque de siluetas de escritora, guiada por el 'Hada del tejuelo'.

El diseño, que fusiona técnicas digitales y analógicas, juega con el término 'HuEllas' para visibilizar a las mujeres como guardianas del mundo literario.

La Feria del Libro de León volverá a ser punto de encuentro de los aficionados a la lectura, que podrán conocer en primera persona a algunos de sus escritores favoritos, ya que por la cita este año pasarán firmas tales como Pablo Rivero, Susana Martín Gijón, Ana Iris Simón, Bob Pop o Marta J. Serrano entre otros.

La música también tendrá presencia con la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas cuyos alumnos ofrecerán distintos conciertos a lo largo de la programación.

Óscar García ha destacado que la Feria del Libro es el "buque insignia" de la Asociación de Libreros de León y ha agradecido la ayuda de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para su celebración.

Por su parte, Eva Campesino y Magalí Labarta han anunciado "acciones y actividades efímeras", así como han invitado a las familias al completo a quedarse en la Feria y transitarla "porque la programación es muy nutrida y para todos los públicos", con especial incidencia en los más pequeños.

El acto inaugural será el próximo 14 de mayo a las 18.00 horas con un pregón de excepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León a cargo de la escritora y periodista Noemí Sabugal y la filóloga e investigadora Janick Le Men.

Su intervención abrirá paso a una programación que celebra la riqueza del lenguaje y la importancia de la lectura en la sociedad leonesa.

Esta 48ª edición propone un recorrido por los géneros más en auge de la mano de escritoras y escritores que cosechan éxito de lectoras y lectores. Así, podrán encontrarse con Pablo Rivero, referente del domestic noir o Susana Martín Gijón, figura clave del thriller histórico y policiaco.

Ana Iris Simón aportará su visión sobre la tradición, Bob Pop nos deleitará con su mirada ácida sobre la identidad y la actualidad y Marta J. Serrano presentará su obra más íntima 'Oxígeno'.

El público juvenil vivirá una tarde especial con la presencia de Iria y Selene, Alina Not y Jara Santamaría. Esta edición tampoco deja de lado el talento local y el público leonés podrá encontrarse con Tomás Sánchez Santiago, Vicente Muñoz, Antonio Manilla, Toño Benavides, Julio Llamazares o la escritora asturleonesa Raquel Presumido.

Por último, y como en ediciones anteriores, los más pequeños disfrutarán de una agenda especial coordinada por Bibliotecas Municipales, con un firme compromiso por el fomento de la lectura desde la infancia.

TELPARK

A través del acuerdo entre la Asociación de Libreros de León y Telpark, quienes realicen sus compras en las casetas podrán beneficiarse de 60 minutos de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de Ordoño II.

Se emitirán 1.000 tickets de descuento, válidos para aparcar sin restricción de horario entre el 14 y el 24 de mayo, ambos inclusive.

El objetivo es fomentar la lectura y el comercio local facilitando el acceso a la zona centro, reduciendo la contaminación urbana y ofreciendo una alternativa de movilidad flexible a los visitantes.

Por último, y como en otras ediciones, la asociación de empresarios floristas de León Aleflor colaborará con la Feria del Libro con una exposición de sus productos.