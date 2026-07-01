Unas 50 personas de la Federación de Pensionistas de CCOO Asturias visitan Soria para reivindicar la memoria histórica

SORIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 50 personas pertenecientes a la Federación de Pensionistas del sindicato CCOO de Asturias visitará la provincia de Soria entre este miércoles 1 de julio y el viernes día 3 con el objetivo de reivindicar el turismo cultural y la memoria histórica.

Esta iniciativa forma parte del programa de visitas culturales y memorialistas que el sindicato desarrolla desde 2019 por diferentes puntos de España y Francia, con el objetivo de "rescatar la historia democrática y poner en valor el patrimonio memorialista".

En Soria capital recorrerán los lugares vinculados al poeta Antonio Machado, como el instituto que lleva su nombre, según han informado desde el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

El plato fuerte de la jornada del 2 de julio será el viaje a La Rasa, donde visitarán la Casilla en la que vivió Marcelino Camacho, un "emotivo recorrido" que como guía con Marcel Camacho, hijo del histórico fundador y primer secretario general de CCOO.

Previamente, el programa de este miércoles incluye la visita a una fosa de Bayubas de Abajo exhumada en los años 70, así como paradas en la ermita de San Baudelio y el castillo de Gormaz.

El responsable de actividades culturales y memoria democrática del sindicato de pensionistas de Oviedo, José María García, ha destacado el perfil del grupo y ha señalado que la mitad de los participantes ejercieron como docentes durante su vida laboral activa.

García ha explicado que la idea de diseñar estas rutas surgió de la necesidad de confrontar los vacíos en el conocimiento del pasado.

"En España sabemos más de los campos de concentración nazis que de los propios campos españoles", ha señalado, para incidir en que el objetivo de las visitas "no se trata de ignorar lo ocurrido ni de mostrar una historia española triunfalista".

García ha recalcado que las rutas de memoria histórica deberían ser "una oferta cultural consolidada en España, porque es necesario normalizar, reconocer y recordar lo que ocurrió en la Guerra Civil y el franquismo".

Así, la visita tiene también un fuerte componente de agradecimiento y recuerdo histórico. Y es que, a consecuencia de las grandes huelgas mineras asturianas de 1962 y 1963, más de un centenar de mineros fueron desterrados por la dictadura a diversos puntos de España, una decena de ellos fue destinada a Soria.

VISITAS

Desde 2019, en Castilla y León ya han visitado el cementerio de León y su monumento a los fusilados, la Carcavilla en Palencia, el cementerio de Burgos y la fosa de La Pedraja.

Asimismo, han visitado el cementerio de La Barranca de Lardero (La Rioja); el Museo de la Memoria y el Exilio en La Junquera y el cementerio de Montjuïc (Cataluña) o el cementerio de Madrid para homenajear a Marcelino Camacho.

Además, cada mes de septiembre viajan de forma fija a La Guardia (Pontevedra), enclave que albergó un campo de concentración franquista, y han traspasado las fronteras españolas para realizar rutas de memoria en el sur de Francia.