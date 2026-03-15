Con el 50,4% escrutado, PP lograría 33 escaños, PSOE 30, Vox, 14, UPL mantiene sus tres, XAv uno y Soria uno

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 50,46 por ciento de los votos escrutatoss, el PP obtendría 33 procuradores, dos más que hace cuatro año, mientras que PSOE ganaría dos escaños, hasta los 30, Vox también subiría uno, hasta los 14 escaños, mientras que UPL mantendría sus tres representantes, al igual que Por Ávila, que mantendría su escaño.

Por contra 'Soria !YA¡ perdería dos escaños y se quedaría con un procurador y dejarían de tener representación en las Cortes de Castilla y León Unidas Podemos y Cidudanos.

Los resultados, con el 50,46% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 33 225.164 36,14 31 382.157 31,39 PSOE 30 192.996 30,98 28 365.434 30,02 VOX 14 117.886 18,92 13 214.668 17,63 UPL 3 21.889 3,51 3 52.098 4,28 XAV 1 6.309 1,01 1 13.875 1,13 SORIA_¡YA! 1 3.468 0,55 3 19.385 1,59 Cs 0 1.962 0,31 1 54.721 4,49 PODEMOS-IU 0 - - 1 62.138 5,1



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: