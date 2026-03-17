El 59% de los programas de inserción laboral de Burgos genera empleo con una inversión de 1,5 millones

Del Campo durante la rueda de prensa de balance de 2025. - AYTO BURGOS

BURGOS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 59 por ciento de los programas de inserción laboral de Burgos generan empleo y en casi el 50 por ciento es para personas mayores de 45 años, como así lo ha aseverado la presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales de Burgos, Mila del Campo, quien ha presentado la memoria de 2025.

Del Campo, ha destacado que en los programas de inserción sociolaboral se invirtieron 1,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 11 por ciento más respecto a 2024 ya que se pasó de 1.412.315 euros a 1.567.118 euros. De esta cuantía, la aportación municipal se ha situado en 672.235 euros, un 13,7 por ciento más, mientras que el resto corresponde a fondos de la Junta.

En cuestión de inserción laboral, la concejala ha reconocido que se han registrado "tasas de inserción muy relevantes" y así ha apuntado que el 59 por ciento de los programas de inserción han generado empleabilidad y el 78 por ciento han sido en empresas.

Además, según los datos aportados, en mayores de 45 años se ha llegado incluso al 49 por ciento de insercisón "es decir, prácticamente el 50 por ciento son mayores de 45", ha aseverado Mila del Campo, que han reconocido que "estos programas al final generan bastante empleo".

Por otro lado, los grupos prioritarios a los que se ha atendido desde la Gerencia Municipal de Servicios Sociales son "mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años".

Así, como ha enumerado la concejala se ha "consolidado" el programa conocido como 'Acceder', de la Fundación Secretariado Gitano, que ha atendido a 634 personas, o lo que es lo mismo, un 1,7 por ciento más que en 2024.

Igaulmente, ha crecido de manera especial la colaboración con Cruz Roja y en este caso, el número de usuarios ha pasado "de 587 a 668, lo que supone un repunte del 13,8 por ciento".

En cuanto a la perspectiva de género, los datos reflejan que los programas de inserción tienen una presencia "mayoritariamente femenina" y en el caso de la Fundación Secretariado Gitano, se han registrado 343 mujeres frente a 291 hombres, mientras que en Cruz Roja la proporción es de 378 mujeres respecto a 290 varones.

En el ámbito formativo, el programa SEFE ha incrementado su alumnado hasta los 195 participantes y ha reforzado su carga lectiva, pasando de 3.110 a 3.925 horas totales. Asimismo, se han mantenido los cuatro programas mixtos (albañilería, pintura, textil y jardinería), todos ellos con un aumento en sus respectivas partidas presupuestarias.

En este sentido, Mila Del Campo ha subrayado la mejora de los convenios de empleo con apoyo para personas con discapacidad. En 2025, la subvención para cada una de las nueve entidades sociales del sector ha subido de 10.300 a 12.100 euros, un incremento del 17 por ciento tras varios años de congelación.