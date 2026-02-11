Un 60% de los premiados con el 'Gordo' en Villamanín (León) ya ha realizado el registro y no se han producido incidentes

Algunos miembros de la comisión de fiestas de Villamanín con representantes de servicios jurídicos que llevan el caso, responsables de la plataforma creada para el registro de papeletas y expertos en Derecho Financiero. - EUROPA PRESS

Miembros de la comisión de fiestas vuelven a pedir perdón por el error cometido y afirman haber pasado "un infierno"

VILLAMANÍN (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Un 60 por ciento de los premiados con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad en Villamanín (León) ya ha formalizado el registro de las papeletas, paso previo indispensable para poder cobrar el premio y todos los trámites se están realizando sin incidencias.

Así lo ha manifestado este miércoles Antonio Gómez Gallardo, abogado del despacho que se encarga del caso, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de varios miembros de la comisión de fiestas tras una jornada en la que se ha facilitado el registro presencial de las papeletas premiadas.

El hecho de que un 60 por ciento de los premiados ya se haya registrado en la web de la asociación creada para este fin representa un dato "excelente", aunque ha augurado que muchas personas esperarán a la última semana (el plazo concluye el 23 de marzo), por lo que ha hecho un llamamiento para que los afectados se registren cuanto antes en la plataforma y poder de este modo agilizar el cobro del premio. "Cuanto antes se registren, antes pasamos a la siguiente fase que es ver cómo se cobra", ha apostillado.

La jornada de este miércoles ha sido un "éxito inesperado", dada la cantidad de personas que ha acudido a realizar el registro presencial de las papeletas premiadas. "Estamos más que satisfechos y eufóricos. Estamos muy, muy contentos. Incidentes, cero personales y cero incidentes técnicos. Todo está yendo muy bien", ha recalcado.

Al ser preguntado si hay un porcentaje mínimo de personas registradas al que hay que llegar para asegurar el cobro, ha explicado que "gran parte del premio la gente lo va a cobrar seguro, ocurra lo que ocurra" y a pesar de que haya alguna denuncia.

Del mismo modo, ha señalado que el despacho de abogados que lleva el caso trabaja para proteger no solo a los miembros de la comisión de fiestas, que fueron quienes vendieron las papeletas, sino para proteger también a los firmantes del convenio, según el cual los premiados renunciarán a una parte del premio tras haber extraviado la comisión de fiestas un talonario con papeletas que no se han podido cobrar pero que sí fueron vendidas.

En este sentido, ha augurado que no habrá "ningún problema" y ha reiterado que si el proceso de registro de papeletas termina antes de la fecha límite, antes podrá comenzar el cobro de papeletas premiadas. Además, ha recordado que para poder cobrar es necesario estar inscrito en el registro de la página web habilitada a tal efecto.

SIN DENUNCIAS POR EL MOMENTO

Por otra parte, ha afirmado no tener conocimiento de que ninguno de los premiados haya emprendido acciones judiciales. "No tenemos ninguna noticia, lo cual es una excelente noticia", ha apostillado.

Por su parte, Ana, una de las integrantes de la comisión de fiestas ha expresado que todos los mensajes que han recibido han sido de cariño y apoyo. "Ha sido un error y nosotros somos súper conscientes del error que hemos tenido y de verdad que pedimos perdón, pero de verdad que solo recibimos muestras de apoyo y de cariño y bueno eso se agradece mucho en situaciones como esta", ha destacado.

Al mismo tiempo, ha confesado que ha pasado "las peores Navidades" de su vida y los días posteriores al Sorteo de Navidad han sido "un infierno", pero ha reiterado su agradecimiento a Villamanín por el apoyo brindado. Además, ha puesto en valor que la comisión de fiestas ha repartido 26 millones de euros con el Premio del Sorteo de Navidad a pesar de lo sucedido con las papeletas extraviadas.

En cuanto a quienes han podido pensar que no ha sido un error sino que detrás había otras intenciones, ha incidido en que "ha sido un error" y ha vuelto a pedir perdón. "A mí también me da mucha rabia que haya pasado esto. Nos duele que la gente de verdad piense que nosotros hemos podido realizar esto con esta intención, porque yo creo que si la gente nos conoce y sabe como somos, se ve claramente que no ha sido nada con mala intención y con mala fe, sino que ha sido todo para que el pueblo siga vivo y siga habiendo fiestas", ha subrayado.

POSIBLES DELITOS POR BLANQUEO

Respecto a los intentos de algunas personas de comprar papeletas o venderlas, la catedrática de Derecho Financiero y Tributario Teresa Mata ha advertido que hay un precepto en el Código Penal, el 301, que es el blanqueo de capitales y se puede cometer por imprudencia. "Creo que la gente no es consciente de que el mismo delito comete el que vende la papeleta como el que la compra, porque se convierte en cómplice de un posible delito de blanqueo", ha apostillado, por lo que ha pedido "sentido común" en este aspecto.

Los integrantes de la comisión de fiestas han concluido su intervención declarando que su deseo es "despertar del sueño y de la pesadilla cuanto antes".