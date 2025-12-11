600.000 euros para obras en la calle Tostado de Madrigal (Ávila) con motivo del 575 aniversario de Isabel I

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha concedido una subvención de 594.700 euros al Ayuntamiento de Madrigal de Las Altas Torres (Ávila), para actuaciones de pavimentación en la calle Tostado en la localidad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y seguridad en esta vía de especial relevancia histórica, patrimonial y turística dentro del municipio, en previsión de los actos con motivo de la conmemoración del 575º aniversario del nacimiento de la Reina Isabel la Católica en 2026.

La Junta destaca que esta actuación contribuye a "preservar la imagen urbana de una villa declarada conjunto histórico-artístico, garantizando la conservación de su patrimonio y favoreciendo el desarrollo económico local, mediante la dinamización del turismo cultural".

La actuación que se realizará con esta subvención que ahora se concede al Ayuntamiento de Madrigal dentro de las medidas adoptadas por el Consistorio de la localidad con motivo de la próxima conmemoración del 575º aniversario del nacimiento de la Reina católica, que se prevé que genere un notable incremento en el número de visitantes, con el consiguiente impacto en la actividad turística, comercial y cultural de la localidad.

La Calle Tostado constituye "uno de los ejes vertebradores" del entramado urbano de Madrigal, pues conecta "puntos de especial relevancia patrimonial".

Su trazado discurre entre edificaciones "de gran valor histórico" y conserva un empedrado tradicional que, "si bien aporta singularidad estética y autenticidad al entorno, ha sufrido un deterioro progresivo debido al paso del tiempo y al tránsito de vehículos, generando problemas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad".

La finalidad última de la intervención persigue la mejora integral de la pavimentación, mediante la sustitución del firme actual por un sistema constructivo que respete la estética tradicional del municipio y garantice la durabilidad, la seguridad y la accesibilidad universal, junto a la renovación de la red de saneamiento.

Esta situación exige una actuación urgente que permita corregir las deficiencias hidráulicas y evitar riesgos para la salubridad pública. Y es necesario que la intervención preserve el valor patrimonial del conjunto urbano, garantizando al mismo tiempo su funcionalidad como espacio público.

En cuanto a las soluciones constructivas adoptadas, se ha previsto la utilización de materiales de alta calidad y resistencia, como losas de granito gris, pavimentos de hormigón antideslizante y canto rodado seleccionado, que garantizan la seguridad de los usuarios y la integración estética con el entorno histórico.

Asimismo, se han definido sistemas que permiten una correcta evacuación de aguas pluviales y una delimitación clara de las zonas de tránsito peatonal y rodado.

La intervención propuesta responde a una necesidad urgente de conservación, mejora y adecuación de una vía pública de especial relevancia para el municipio, en un contexto de celebración histórica que exige una puesta en valor del patrimonio urbano y una mejora de las infraestructuras básicas. La obra contribuirá a reforzar la imagen del municipio como destino cultural y turístico.