El 64 Gran Premio de Velocidad 'Ciudad de La Bañeza' (León) reúne a miles de aficionados como epicentro del motor en CyL

El 64 Gran Premio de Velocidad "Ciudad de La Bañeza" reúne a miles de aficionados y consolida a la ciudad como epicentro del motor en Castilla y León

La Bañeza celebra una "cita única" que une deporte, turismo y tradición, respaldada por el "compromiso" de todo el municipio

LA BAÑEZA (LEÓN), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de La Bañeza se ha convertido este fin de semana en el epicentro del motor en Castilla y León con el 64 Gran Premio de Velocidad 'Ciudad de La Bañeza' que ha reunido a miles de aficionados procedentes de todos los rincones de España y de diferentes países, que han llegado para disfrutar de uno de los eventos deportivos "más destacados" del calendario nacional.

Esta "cita única" se consolida como el evento con mayor afluencia de público en Castilla y León desde la perspectiva turística y deportiva y es el resultado de "años de trabajo y dedicación" por parte de la ciudadanía bañezana, el Moto Club Bañezano, distintas instituciones y del Ayuntamiento de La Bañeza, principal patrocinador y organizador junto al club, según han destacado fuentes del Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento ha subrayado que este esfuerzo conjunto busca garantizar que tanto los entrenamientos del sábado como las carreras del domingo se desarrollen con total normalidad para ofrecer un espectáculo de calidad y seguridad para todos.

El objetivo compartido es que la noticia sea, un año más, el "éxito rotundo" del 64 Gran Premio de Velocidad 'Ciudad de La Bañeza', en beneficio de público, organizadores y de la propia ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reconocido y agradecido el compromiso de las numerosas personas que, de forma directa o indirecta, trabajan para que este evento sea posible, y ha puesto de relieve el valor del voluntariado, la coordinación y la implicación social.