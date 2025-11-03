El 64,3% de técnicos superiores sanitarios de CyL secundan la huelga por la reforma del Estatuto Marco

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este lunes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los técnicos superiores sanitarios (TSS)- en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 64,32 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 70,51 por ciento en Atención Hospitalaria (605 profesionales en huelga), del 6,74 en Atención Primaria (seis en huelga), mientras que no ha tenido incidencia alguna en Hemoterapia.

En concreto, ha secundado la huelga un total de 611 técnicos sanitarios de los 950 efectivos disponibles en el turno de mañana, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 64,15 por ciento, con 34 técnicos en huelga; Burgos, 71,77 por ciento, 89 en huelga; León, 59,65 por ciento, 102; Palencia, 68,66 por ciento, 46 técnicos en huelga; Salamanca, 60,26 por ciento, con 94 profesionales en huelga; Segovia, 87,5 por ciento, 56; Soria, 51,22 por ciento, 21 técnicos; Valladolid, 65,52 por ciento, con 133 técnicos en huelga; y Zamora, 50,7 por ciento, 36 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.