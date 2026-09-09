La 71 Seminci homenajeará a Cienfuegos con la continuidad de su "legado" y la creación de un premio homónimo en Merci

Presentación de la 71 Seminci en la Academia de Cine. - SEMINCI

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) rendirá homenaje a su exdirector José Luis Cienfuegos con una "celebración colectiva" de su legado a través de distintas iniciativas que arrancará con un acto de recuerdo en el marco de la gala de inauguración y supondrá la creación de un premio homónimo para el sector cinematográfico.

Cienfuegos (1964-2025) dejó una "huella imborrable" en la cultura española a lo largo de más de tres décadas dedicadas a "iluminar" el cine de autor desde algunos de los festivales más importantes de España, tal y como ha destacado Seminci en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras su paso por Gijón y Sevilla, dirigió la Seminci entre 2023 y 2025, donde también dejó "una profunda impronta" por una manera de entender los festivales "basada en el encuentro entre las películas, los cineastas, el público, los profesionales, los periodistas y las instituciones".

Esto estará en el centro de la 71 edición, convertida en "una celebración colectiva de su legado" en un homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid y concebido por el equipo de Cienfuegos en la Seminci, encabezado por sus codirectores, Mariona Viader y Javier H. Estrada.

Así, el homenaje dará continuidad a los proyectos que dejó en marcha y tendrá su punto de partida en la inauguración de la 71 edición, el viernes 23 de octubre, con un acto de recuerdo y de celebración conducido por la periodista Pepa Blanes, que convocará a las instituciones y a la comunidad cinematográfica en el Teatro Calderón.

En este contexto, la 71 Seminci desarrollará algunas de las ideas y proyectos que Cienfuegos dejó en marcha, como la retrospectiva 'Una historia del sonido (en el cine)', la fotografía que protagoniza el cartel de esta edición o la Espiga de Honor Académica.

El público, en coherencia con la importancia que Cienfuegos concedía a celebrar el cine con los espectadores, tendrá también un "papel central" en actividades como Seminci Noche, una programación que recuperará otra de las "grandes pasiones" de Cienfuegos, la música.

Las noches programadas por algunos de sus colaboradores en Gijón, Sevilla y Valladolid, prolongarán también los vínculos y complicidades que Cienfuegos tejió en estas ciudades a lo largo de su trayectoria profesional, ha subrayado el certamen.

La música estará presente también en la experiencia cotidiana de la 71 Seminci, en la que el público será recibido en las salas con una banda sonora de 71 canciones, seleccionadas por su vinculación con películas y cineastas que Cienfuegos descubrió, apoyó o contribuyó a dar a conocer.

Será una selección que funcionará como "mapa sonoro" de su trayectoria y de sus descubrimientos cinematográficos, y que "recordará cada día la importancia que concedía a la música como parte de la identidad de los festivales".

MERCI CREA EL PREMIO JOSÉ LUIS CIENFUEGOS

El homenaje tendrá también una dimensión profesional a través del Mercado de Cine Independiente (Merci), organizado por Seminci y la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Adicine), con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración de Rentrak, ECAM Industria y Sociograph, que incorporará el Premio José Luis Cienfuegos.

En su sexta edición, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en Valladolid, el mercado incorporará el nombre de Cienfuegos a uno de sus reconocimientos, el hasta ahora Premio Merci a la trayectoria profesional ha pasado a denominarse Premio José Luis Cienfuegos.

El galardón reconocerá la aportación de figuras relevantes al desarrollo y fortalecimiento del cine independiente.

Por otro lado, se mantiene en esta edición la Espiga de Honor Académica, que reconocerá este año al Máster en Documental de Creación de la UPF-Barcelona School of Management (Barcelona Film Society), referente de la formación cinematográfica en España y cantera de profesionales como Oliver Laxe, Isaki Lacuesta, Lois Patiño, Neus Ballus, Amanda Villavieja o Diego Dussuel.

El máster ha desarrollado durante casi tres décadas un modelo en el que formación y creación cinematográfica forman parte de un mismo proceso, pues las películas se impulsan junto a productores independientes, una fórmula que ha dado lugar hasta hoy a 42 largometrajes documentales.

El reconocimiento reivindica la educación como "parte esencial de la cultura cinematográfica"y da continuidad a una de las líneas de fuerza que Cienfuegos impulsó desde Seminci, "convencido de que los festivales también tienen la responsabilidad de acompañar a quienes harán posible el cine del futuro".

Por otro lado, en estos homenajes se contará con la prensa, ya que Cienfuegos estaba ligado a ella y comenzó en el departamento de prensa del Festival de Gijón.

Por ello, el tradicional Encuentro de Mujeres Cineastas que Seminci celebra anualmente estará dedicado este año a las periodistas de cine y reunirá en Valladolid a mujeres periodistas que escriben, investigan, narran y difunden el cine desde distintos medios, para reflexionar sobre cómo han cambiado las formas de prescribir y contar las películas.

Igualmente, la mesa inaugural recordará el legado de Cienfuegos y su apuesta por el periodismo cinematográfico como "una práctica cultural esencial, imprescindible en la vida de los festivales".

En definitiva, "la 71 Seminci será también una celebración de una manera única y entusiasta de entender un festival, como un espacio de encuentro, descubrimiento y diálogo en torno al cine".