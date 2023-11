Unas 75.000 personas abarrotan las plazas de CyL contra la amnistía

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (3i), y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (c), durante una manifestación contra la amnistía, a 12 de noviembre de 2023, en Salamanca, Castilla y León (España).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (3i), y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (c), durante una manifestación contra la amnistía, a 12 de noviembre de 2023, en Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Laya - Europa Press

El PP cifra la afluencia en 125.000 manifestantes



VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas (75.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, y 125.000, según el PP) han protestado este domingo en todas las capitales de provincia de Castilla y León contra la amnistía y el pacto entre Junts y el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Los castellanoleoneses han abarrotado las principales plazas de la Comunidad en esta convocatoria del Partido Popular en defensa de la igualdad de todos los españoles que ha reunido a miles de personas desde las 12.00 horas, entre ellas dirigentes 'populares' y también de Vox.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha abanderado la protesta desde Salamanca, donde ha dado lectura al manifiesto en el que ha reclamado la reacción de todos los demócratas "sin distinción de ideología" contra la amnistía y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de estar "al frente del movimiento independentista".

En una abarrotada Plaza del Liceo, que ha congregado a más de 21.000 personas, Mañueco ha subrayado que ahora "la amenaza se redobla" porque es el presidente del Gobierno el que "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista".

Tras la concentración y las intervenciones, unas 2.000 personas, según la cifra aportada por fuentes policiales, se han desplazado hasta la calle Cuesta de San Blas, donde está la sede del PSOE de Salamanca, en la que horas antes de este acto, durante la madrugada, la placa exterior de la formación socialista había sido fracturado.

En Soria, cerca de 1.500 personas, según cifras de Delegación del Gobierno, han participado en la concentración "pacífica frente al respeto y a la igualdad de los españoles" en la plaza Mariana Granados de la capital.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha sido el encargado de leer el manifiesto en el que ha pedido una "respuesta firme y serena" ante el pacto del PSOE y Junts. "Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá, algún día la historia contará que España se puso en pie con serenidad para decir basta y defender la igualdad frente a los españoles, España no se rinde", ha manifestado Serrano.

El PP abulense ha tenido un mayor poder de convocatoria y ha congregado a cerca de 2.500 personas, según la Delegación del Gobierno, si bien el PP estima una afluencia de 4.000.

'España no se rinde', 'A prisión Puigdemont' y 'Pedro Sánchez a prisión', son algunas de las consignas que han coreado los abulenses de manera pacífica en un "ambiente festivo y sereno", amenizado con música y banderas de España y de la Unión Europea, así como paraguas con la bandera española en la plaza de San Vicente, un espacio abierto al lado de la muralla y muy cercano a las plazas principales en el casco histórico.

El presidente del PP en Ávila, Carlos García, ha intervenido para pedir ese "no

al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía". También ha acusado a Sánchez de ser el líder de algo que debería ser el primero en impedir, de estar "vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles" con un pacto que, ha asegurado, tendría unas consecuencias "insoportables para provincias como Ávila".

Después de la concentración de las 12.00, dirigentes de Vox y muchos de los ciudadanos que habían acudido a esta primera manifestación, se han desplazado hasta el lugar donde se encuentra la sede del Partido Socialista en Ávila para concentrarse también pacíficamente frente a sus puertas.

En Palencia, alrededor de 4.000 personas se han dado cita en la Plaza Mayor de la capital entre población civil y representantes políticos de la ciudad y la provincia. La presidenta del PP en Palencia, Ángeles Armisen, ha apuntado que hoy es un "día trascendental para la democracia y para defender la igualdad de todos".

"Es un pacto de la infamia que intenta arruinar la convivencia entre los españoles", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que seguirán luchando con "tranquilidad, concordia y de forma coordinada".

A su lado, la eurodiputada, Ana Gallardo, ha manifestado que cuando se quiere cambiar de régimen es cuando se aprueba una Ley de Amnistía y que, en este caso, Pedro Sánchez la quiere cambiar "por la puerta de atrás". "Los cuidados de Palencia tienen los mismos derechos que los de Barcelona y del resto de España", ha recordado.

En Burgos, unas 5.000 personas han acudido este mediodía en la plaza del Rey San Fernando, frente a la Catedral, "en defensa de los intereses de un Estado" y "con un mensaje 'muy claro en contra de la amnistía y por España".

Así lo ha manifestado el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien ha asegurado que la alta participación en estas convocatorias por todo el país, "demuestra la gran preocupación de la ciudadanía" ante la "deriva" a la que está llevando Pedro Sánchez al país por su "soberbia".

Por su parte la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha señalado que la "inmensa mayoría de colectivos y españoles" se están mostrando en contra de la amnistía para demostrar "que España no se vende".

Valladolid ha contado con la marcha más multitudinaria de la Comunidad con 25.000 personas, según Delegación, que han coloreado la Plaza Mayor de la ciudad y las calles aledañas de rojo y amarillo entre gritos de 'Viva España'.

La marcha ha ido acompañada de cánticos como 'Sánchez, entiende, España no se vende', 'España entera y sólo una bandera', 'Que te vote Txapote' y 'Puigdemont, a prisión', consignas que los vallisoletanos no han parado de clamar.

Vox ha movilizado a gran parte de los manifestantes hasta la sede del PSOE de Valladolid, pero esta sin la participación de los 'populares', que ya se desmarcaron de las concentraciones frente a las sedes socialistas.

Los 'populares' de León han reunido a 9.500 personas en la Plaza de San Marcelo, la tercera provincia en cuanto a número de manifestantes, que han aplaudido las palabras de la presidenta del PP leonés, Ester Muñoz, contra la amnistía.

Por último, la plaza del Azoguejo de Segovia y sus calles adyacentes han acogido a más de 4.000 personas, según la subdelegación del Gobierno, y 9.000, según comunican desde el Ayuntamiento de Segovia (con cálculos de la Policía Local), que han respondido a la convocatoria del Partido Popular.

La manifestación en Segovia ha reunido a ciudadanos que enarbolaban banderas constitucionales de España, algunos banderines del Partido Popular y pancartas con la leyenda 'No a la amnistía'. Entre los asistentes se han congregado numerosos cargos del Partido Popular de la provincia, encabezados por la presidenta Paloma Sanz, y el consejero de Cultura y miembro de Vox, Gonzalo Santonja, acompañado de compañeros de su partido, como

la concejal Esther Núñez.