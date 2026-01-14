El 80% de los docentes alerta del aumento de agresiones en aulas de CyL y el 90% ve carencias en atención a diversidad

Teresa Vicente (i) y Christina Fulconis, momentos antes de presentar el estudio deStecyl-i. - EUROPA PRESS

Ocho de cada diez docentes (82,32 por ciento) percibe un aumento de las agresiones en las aulas de Castilla y León, al tiempo que el 90,16 por ciento denuncia que las ratios actuales no permiten una atención "adecuada" a un alumnado "cada vez más diverso".

"Estos datos ofrecen una realidad descorazonadora y que nosotros veníamos observando a través de nuestra afiliación. Apreciábamos una sensación en el profesorado que nos decía que había dificultades, que había situaciones complejas en las aulas y queríamos trasladarlo a datos a una realidad. Y esa realidad nos ha dado unas cifras que realmente nos ponen un poco los pelos de punta", ha señalado Christina Fulconis Maroto, portavoz de STECyL-i durante la presentación del estudio que ha elaborado la organización a través de una encuesta a más de 13.000 docentes de todo el país en los meses de noviembre y diciembre.

En el caso de Castilla y León cerca de mil profesores de las distintas etapas educativas no universitarias han constatado, a través de sus respuestas, la existencia de un "escenario de creciente dificultad" para el desarrollo de su labor, en sintonía con lo que ocurre el país (83,15 por ciento).

En este contexto, Fulconis ha advertido de que el 77,49 por ciento del profesorado valora el clima de trabajo como "conflicto o complicado", y ha exigido a la Consejería que convoque el Observatorio de la Comunidad que no se reúne "desde febrero de 2024". "La convivencia en los centros de Castilla y León puede mejorar si realmente conocemos los datos y si se atiende a todas estas situaciones", ha precisado Fulconis que subraya que esta situación tiene un "impacto directo" en la salud del profesorado, con un "aumento de las bajas".

"Si antes la etapa educativa de primaria podía ser una etapa más sencilla, estamos observando que, sobre todo ya en el último ciclo, ese alumnado también tiene esas dificultades para estar atentos al cien por cien de las explicaciones que da el profesorado. Y esas disrupciones suponen unas complicaciones también a la hora de finalizar las clases con total normalidad", ha argumentado para señalar a la Administración por no "dar la respuesta" que el docente "necesita" en estos casos y "ponerse del lado de las familias en muchas ocasiones".

Además, el estudio indica que el 76,6 por ciento del profesorado se muestra de acuerdo en que, además de las agresiones físicas, también se han incrementado las verbales por parte de las familias, muy similar a la cifra estatal (76,66 por ciento) y que mantiene ese clima de "tensión" en los centros educativos.

ATENCIÓN DIVERSIDAD

El estudio también refleja el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 90,16 por ciento de los docentes se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención "adecuada" a un alumnado "cada vez más diverso", en comparación con la media estatal (91,83 por ciento).

A este respecto, Fulconis ha incidido en que, si bien se han bajado las ratios en la Comunidad, es necesario dar pasos hacia la "coenseñanza" y ha establecer ratios no superiores a los "15 alumnos por profesor". Al hilo de estas palabras, ha reconocido que, aunque han llegado ya "18 orientadores de los 35 comprometidos en dos años tras el último acuerdo con la Consejería del pasado mes de septiembre", siguen siendo una ayuda "muy parcial".

"Nosotros esperábamos que la atención a la diversidad en Castilla y León se trabajase con los sindicatos para realmente detectar y que todo el alumnado de nuestra comunidad se vea atendido. Pedimos más profesionales de atención a la diversidad, más profesionales en los equipos de orientación que ayuden a ese profesorado a realizar adecuadamente su trabajo, porque lo que no queremos es dejar a nadie atrás", ha resumido.

A esta situación se suma una "sobrecarga burocrática" que el 94,40 por ciento del profesorado de Castilla y León considera "asfixiante y perjudicial" para su labor docente, en relación con la media estatal (95,74 por ciento).

"La burocracia también está devorando en Castilla y León el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado", ha señalado la responsable de Acción Sindical, Teresa Vicente, que también ha participado en la exposición del estudio.

FALTA DE RECONOCIMIENTO

Vicente también ha hecho referencia a la "profunda sensación de desvalorización profesional" en la Comunidad, y que se refleja en que el 43 por ciento del profesorado considera que las familias no valoran su trabajo, en comparación con el dato estatal (46,26 por ciento). Un dato que es "más preocupante" cuando hablan del respaldo de la Administración con un 87,53 por ciento que lo califica de "insuficiente", por encima de la media estatal (85,83 por ciento).

En el ámbito salarial, el 92,88 por ciento de los profesionales de Castilla y León considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, en comparación con el 91,89 por ciento estatal, mientras que el 90,60 por ciento estima que el salario docente actual no es el adecuado, frente al promedio estatal (88,34 por ciento).

Así, Fulconis ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo entre el profesorado que ha cifrado en un 20,15 por ciento debido a las "escasas subidas salariales de los últimos años".

De ahí que solo el 60,20 por ciento del profesorado califique su trabajo "como digno", cuatro puntos por encima de la media estatal (56,60 por ciento), "lo que evidencia el deterioro global de la profesión docente". Por eso ha advertido de que si no se adoptan medidas "urgentes" para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público "se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional con listas cada vez más vacías".

Además, el aumento de la precariedad laboral, los horarios extensos y la inestabilidad económica generan entornos familiares "con menos tiempo para la crianza y mayor estrés, lo que repercute en la socialización de niños y adolescentes", situación que se traslada a los centros educativos, a juicio de las responsables de la organización.

PANTALLAS

En este punto, Vicente se ha referido a la exposición "temprana y no regulada" a pantallas y redes sociales que, en su opinión, "merma la capacidad de atención, fomentar la impulsividad y crear dinámicas de gratificación inmediata, contrarias al ritmo pausado que a menudo requiere el aprendizaje". "En algunos contextos, la violencia simbólica y real en medios, redes sociales y entornos cercanos se naturaliza, reduciendo los filtros para su expresión en la escuela", ha detallado.

Por otra parte, la responsable de Acción Sindical ha incidido en que para muchos jóvenes, especialmente en entornos desfavorecidos, "no hay un relato de futuro esperanzador (empleo estable, vivienda, proyectos vitales)" y que esta "desesperanza aprendida mina la motivación y el sentido de la escuela".

"La solución no pasa por medidas punitivas o meramente disciplinares, sino por transformar la escuela en un espacio de inclusión, sentido y cuidado colectivo, con recursos suficientes y un profesorado reconocido y apoyado. Como sindicalistas, defendemos que una educación pública de calidad es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa y cohesionada", ha finalizado.