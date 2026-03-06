8M.-Ayuntamiento de Valladolid celebra el Día de la Mujer en el que Carnero defiende la igualdad como "exigencia ética"

El alcalde de Valladolid aplaude a la médico de Familia María del Carmen Fernández, homenajeada en el acto del Día de la Mujer en Valladolid. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este viernes el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, 8 de marzo, de nuevo sin la presencia del Grupo Municipal Vox mientras que el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que gobierna en coalición con dicha formación, ha defendido que "la lucha por la igualdad no es una cuestión ideológica", sino "una exigencia ética".

La sesión ha estado protagonizada por la médico de familia, especialista en trabajo con víctimas de violencia de género, María del Carmen Fernández, que ha recibido un reconocimiento y ha leído un manifiesto personal en el que ha destacado el momento "decisivo" para la lucha por la igualdad, "tan cerca" de lograrla pero "tan cerca de perderla".

También ha recibido un reconocimiento, como colectivo, la Asociación de Periodistas Feministas y que ha contado con la presencia de decenas de representantes de colectivos sociales, feministas y sindicales de la ciudad, así como de miembros de la corporación municipal en representación de PP, PSOE y VTLP.

Ninguno de los tres concejales del Grupo Municipal Vox, que forman el equipo de Gobierno junto a los 'populares', ha asistido al acto.

En su intervención final, Jesús Julio Carnero ha reflexionado que el ámbito de la igualdad "atañe a todos" y considera que en él "todos" pueden estar de acuerdo en que la lucha por ella "no es una cuestión ideológica", sino que "es una exigencia ética".

"Ese es el campo de abono donde tenemos que trabajar todos, por supuesto aquí en nuestro ámbito, el de la ciudad de Valladolid, pero también en la comunidad autónoma de este país llamado España, de Europa y del resto de países del mundo", ha reflexionado.

Previamente, y pese a la ausencia de sus socios, el alcalde del PP ha subrayado que el acto que se celebra este viernes "expresa una aspiración" a la que recalca que las instituciones "nunca" deben renunciar ya que creen en "una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital con libertad".

Para el regidor del PP, "hay que reconocer los avances" en igualdad en los últimos años, pero reclama "no detenerse ahí", ya que "debe ser "una constante lucha" en pos de una "mejor calidad de vida de las mujeres", que supondrá una "mejor calidad de la sociedad, que tiene que ser plenamente democrática".

Los portavoces de los grupos municipales asistentes han leído la declaración institucional acordada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en boca de los portavoces de VTLP, Rocío Anguita; PP, Blanca Jiménez; y PSOE, Pedro Herrero, en el que se ha recalcado la condena de cualquier tipo de violencia contra la mujer.

RECONOCIMIENTOS

La Asociación de Periodistas Feministas ha recibido el reconocimiento institucional como colectivo y su presidenta, Ana Gaitero, ha reivindicado el papel del periodismo por la democracia y el feminismo, así como la participación de las mujeres feministas en entidades y órganos como el Foro Feminista de Valladolid.

NO ACTÚEN COMO "VOCEROS DE SUS JEFES DE PARTIDO CON MENSAJES"

También ha abogado por que los medios y la sociedad deben cambiar, para ello se debe trabajar desde "el ámbito más pequeño, el municipalismo", y así ha reclamado a los ayuntamientos que pueden hacer "las cosas más grandes y ejemplares en la lucha por la igualdad" en lugar de actuar como "voceros de sus jefes de partido con mensajes vacíos y llenos de odio".

En el ámbito individual la reconocida ha sido la médico de Familia María del Carmen Fernández, considerada un referente en el trabajo con las mujeres y la formación ante violencia machista.

Fernández Alonso ha leído un amplio manifiesto desde su experiencia profesional de varias décadas que ha versado sobre el impacto de los sesgos de género en la salud de las personas. La facultativa ha comenzado por advertir de que este 8 de marzo llega "en un momento decisivo" en el que "las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad, ni tan lejos de perderla".

Por ello, ha querido reivindicar los derechos conquistados y reclamar la búsqueda del compromiso de avanzar hacia la igualdad "entre todos".

SESGOS DE GÉNERO

Sobre el sesgo de género ha destacado aspectos como principalmente la salud mental, en la que las mujeres "duplican la prevalencia respecto al hombre", quizás, ha apuntado, por su "papel en la vida, en la familia, como cuidadoras, como profesionales, como trabajadoras en el hogar", lo que genera un "menor desarrollo" laboral y una "doble o triple jornada" en el trabajo y en casa.

También incide en la salud mental la violencia de género "que sufre una de cada tres mujeres".

Sin embargo, ha llamado la atención sobre un dato que indica que, pese a esa mayor prevalencia de la depresión y la ansiedad entre las mujeres", el suicidio tiene más prevalencia entre hombres, algo que ha vinculado también a "los roles de género", y en menor medida aunque también con incidencia a los casos graves de violencia de género tras los cuales se suicida el autor.

Otro efecto del "sesgo" es la "mayor frecuentación del sistema sanitario", pues considera que los hombres tienen más resistencia a "reconocer sus malestares, reconocerse débiles" y así es posible que dolencias como la depresión estén "infradiagnosticadas" en los hombres, "enmascarada a veces por el consumo de alcohol".

Pero en cuanto a salud física, existen también diferencias entre mujeres y hombres, con datos como que las mujeres tienen "peor evolución y mayor mortalidad" en cardiopatías isquémicas, lo que se vincula a conductas como "el retraso en acudir al hospital" y a que "no presentan síntomas típicos del hombre".

Otros aspectos en los que los sesgos de género son importantes para María del Carmen Fernández son los trastornos de conducta alimentaria y quirúrgica por la imagen corporal de la mujer, la salud sexual y reproductiva y la maternidad, cuyo impacto en la salud y las vidas de las mujeres considera que "no ha sido valorado en toda su extensión".

Por todo ello, ha reivindicado políticas de igualdad "transversales", defensa de derechos de todas las mujeres, denuncia de las situaciones en las que se los vulnera, o más información y formación a los profesionales de la salud para saber reconocer "los sesgos, las brechas de género y las desigualdades en la atención".

El cierre ha sido musical y ha correspondido a la cantante vallisoletana Rocío Torío.