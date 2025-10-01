El 90% de las personas con problemas de salud mental en CyL viven con sus familias de origen cuando envejecen

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las personas que sufren problemas de salud mental en Castilla y Leon vive con sus familias de origen, muchas veces con progenitores de avanzada edad, de ahí la necesidad de implantar un modelo de atención integral y comunitaria con enfoque biopsicosocial y de derechos para mejorar en asistencia.

Esta es una de las conclusiones del informe 'Atención integral a las personas con salud mental que envejecen en Castilla y León' que se ha presentado esta mañana en la sede del Consejo Económico y Social y que ha contado con la participación del presidente del órgano, Enrique Cabero, el gerente de la Federación Salud Mental, Ángel Lozano, y la presidenta de la misma, Elena Briongos.

El estudio es una una iniciativa impulsada por la Federación Salud con el apoyo de Fundación Caser, combina metodología cuantitativa y cualitativa y ha recogido datos de más de 320 personas mayores de 45 años con problemas de salud mental, así como entrevistas y grupos de discusión con familiares y profesionales del sector. "Su objetivo ha sido conocer la realidad de este colectivo en la Comunidad, identificando perfiles, necesidades, factores de riesgo y propuestas de atención integral", ha explicado Lozano durante su exposición.

Lozano, durante su exposición, ha evidenciado que las personas con trastorno mental grave experimentan "un envejecimiento biológico más temprano", una esperanza de vida significativamente más corta y una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, con especial incidencia en las mujeres. "Es algo que se ve ya en personas con 45 años y está ligada a los efectos secundarios de los fármacos, los bajos niveles de actividad física de este colectivo, así como peores hábitos de vida", ha argumentado.

También constata que cerca del 90 por ciento de estas personas vive aún con sus familias de origen, muchas veces con progenitores de edad avanzada, y que un alto porcentaje de las personas mayores lo hace en soledad, sobre todo en zonas rurales, lo que incrementa su riesgo de exclusión social.

En este sentido, el gerente de la Federación ha detallado que el 77 por ciento de las 30.000 personas con esta discapacidad que hay en Castilla y León tiene más de 45 años, por lo que ha puesto el foco también en un modelo que "cuide al cuidador" que preste "apoyo" a ese binomio familia-paciente y que se generen "recursos profesionales" para dar "respiro" a quienes ejercen los "roles de cuidadores".

Los perfiles identificados muestran una fuerte feminización del envejecimiento en salud mental, altos niveles de desempleo o ausencia de ingresos, gran dependencia de cuidados familiares, principalmente de madres y hermanas, y un importante porcentaje de personas residentes en entornos rurales con dificultades para acceder a servicios especializados.

El informe analiza asimismo los factores de riesgo que dificultan un envejecimiento saludable, entre los que destacan la comorbilidad física, los efectos de la polimedicación, la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, el aislamiento social, la estigmatización y las desigualdades territoriales en el acceso a recursos.

Las necesidades del colectivo son múltiples y abarcan desde una atención sanitaria y de salud mental continuada y personalizada, hasta recursos de apoyo a la autonomía, vivienda adecuada, redes comunitarias de apoyo afectivo, programas específicos para mujeres mayores, servicios de rehabilitación psicosocial y oportunidades de empleo protegido u ocupacional.

Entre las propuestas de acción que plantea el estudio se incluyen la implantación de un modelo de atención integral y comunitaria con enfoque biopsicosocial y de derechos, el desarrollo de servicios de asistencia personal, la promoción de programas de envejecimiento activo, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria en zonas rurales, el apoyo a familias cuidadoras, la atención específica a mujeres mayores con trastorno mental grave y la detección precoz del deterioro cognitivo y trastornos afectivos en personas mayores de 70 años.

En definitiva, el informe concluye que el colectivo afronta un envejecimiento acelerado y desigual, marcado por la soledad y el aislamiento, con un acceso insuficiente a recursos especializados y un fuerte impacto del estigma social, lo que exige avanzar hacia un modelo de atención integral, equitativo y centrado en la dignidad de las personas.

Cabero ha incidido en que esta situción es "nueva" y une dos aspectos como la "longevidad" y la "salud mental". "El debate sobre la salud mental se ha situado entre las prioridades del debate ciudadano, político y normativo y la Federación salud mental tiene mucho que ver con todo este impulso", ha detallado para poner el foco en que con este estudio se pueden dar "nuevas respuestas" que han de ser "integrales", "dar el salto desde lo santiatio a lo sociosanitario e incluso lo psicosocial".