El 90.693, el tercer premio, reparte 2,25 millones en León, Palencia, Salamanca Valladolid y Zamora

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, ha repartido suerte en León, Palencia, Salamanca Valladolid y Zamora, donde este número ha dejado 2,25 millones de euros.

Así, en la capital leonesa, la administración 2 de la calle Ordoño II, ha vendido una serie de este número, agraciado con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, además de que en el punto de venta del número 1 de la glorieta de Guzmán el Bueno se ha vendido un décimo.

Asimismo, en la administración del centro comercial del Río Shopping de Arroyo (Valladolid) se han repartido otros 500.000 euros ya que se ha vendido una seria del 90.693, al igual que la administración 2 de Zamora, que ha repartido otros 500.000 euros.

La administración 11 de la capital palentina, ubicado en el número 4 de la calle Barrio y Mier, ha vendido nueve series del tercer premio, por lo que ha repartido otros 450.000 euros .

El tercer premio también ha sonreido a Salamanca, el punto de venta ubicado en el 36 de la calle rua Mayor ha vendido tres décimos del 90.693, además de que en la calle Toro también se ha vendido un décimo agraciado con 50.000 euros.

En el municipio zamorano de Benavente también se ha dispensado un billete agraciado con el tercer premio, vendido en la calle Ermita de San Lorenzo.