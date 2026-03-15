Con el 98,4% escrutado, PP gana dos escaños, hasta los 33, PSOE pasa de 28 a 30, Vox sube uno y UPL mantiene sus 3

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 98,4 por ciento de los votos escrutados, el PP de Alfonso Fernández Mañueco gana las elecciones al lograr 33 escaños, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE también mejora al subir de 28 a 30 procuradores, mientras que Vox gana un representante más, hasta los 14.

Asimismo, UPL mantiene los tres procuradores que consiguió en 2022, al igual que tambien repite resultadis Por Ávila, que conserva su escaño, mientas que Soria ¡YA! se deja dos representantes por el camino y se queda con un solo diputado en las Cortes de Castilla y León.

Los resultados, con el 98,44% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 33 434.019 35,46 31 382.157 31,39 PSOE 30 376.632 30,77 28 365.434 30,02 VOX 14 231.566 18,92 13 214.668 17,63 UPL 3 53.071 4,33 3 52.098 4,28 XAV 1 11.027 0,9 1 13.875 1,13 SORIA_¡YA! 1 8.728 0,71 3 19.385 1,59 Cs 0 4.269 0,34 1 54.721 4,49 PODEMOS-IU 0 - - 1 62.138 5,1



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: