Un 98,9% de estudiantes superan la PAU en la UBU, con pleno de aprobados en Aranda, Miranda y Medina de Pomar

BURGOS 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 98,9 por ciento de los estudiantes que realizaron la PAU en el distrito universitario de Burgos la semana pasada han aprobado el examen, un dato que supone un incremento de más de dos puntos frente al resultado del año pasado cuando superaron la prueba un 96,4 por ciento de estudiantes.

Por sedes, el porcentaje estudiantes presentados que han superado la prueba ha sido del cien por cien en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar y de un 98,57 por ciento en la capital burgalesa, informa la institución académica a través de un comunicado.

El director de Acceso y de Bachillerato de Investigación/Excelencia de la UBU, Andrés Serna, ha mostrado su satisfacción por ese incremento en el porcentaje de aprobados, así como en la nota media, que pasa del 6,7 de la anterior convocatoria ordinaria a un 7,17 de la actual. "Los estudiantes vienen bien preparados y, una vez superan los lógicos nervios iniciales, son capaces de afrontar la prueba con garantías, como viene pasando en los últimos años con variaciones mínimas en los resultados de las diferentes convocatorias", ha asegurado el director, que también ha agradecido el trabajo de las más de 160 personas implicadas para que estas pruebas se hayan desarrollado sin incidentes reseñables.

La nota más alta de la prueba, ha sido obtenida por la alumna del IES Cardenal López de Mendoza, Inés García Sáez, con un 9,825 y que duda entre estudiar Física o Electromecánica. En cuanto a la mejor nota de acceso, calculada con una media ponderada entre las de la PAU y Bachillerato, corresponde a Alba Ortega Plaza, del IES Pintor Luis Saiz, con 9,925, e interesada en estudiar Medicina.

Las calificaciones pueden consultarse en la web de la Universidad de Burgos. Ahora toca hacer números y comprobar si el resultado obtenido da acceso a las carreras más demandas. Por parte de la Universidad de Burgos, el Grado en Enfermería sigue siendo la titulación con la nota de corte más alta, situada en un 11,230, seguida de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con un 10,649. El grado en Matemática Aplicada y Computación, que inició su andadura el curso pasado, alcanzó una nota de corte de 10,066.

PREMIOS

Como es habitual en los últimos años, próximamente la Universidad de Burgos convocará próximamente los Premios para Estudiantes de Nuevo Ingreso con Aprovechamiento Académico Excelente. Serán un total de 38 premios de 500 euros financiados por el Banco Santander y dirigidos a estudiantes con las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o en ciclos formativos de grado superior que se matriculen en el primer curso de estudios oficiales de grado en cualquiera de los centros de la UBU durante el curso 2026/2027.

Podrán optar a estos premios los estudiantes de Bachillerato que hayan obtenido una calificación igual o superior a 8,5 puntos en la PAU (fase general) en la convocatoria ordinaria, y los estudiantes de ciclos formativos de grado superior con una nota media igual o superior a 9,0 en la misma convocatoria. Se concederá un premio por cada grado o doble grado oficial para los estudiantes procedentes de Bachillerato, y tres premios para estudiantes de ciclos formativos, con un máximo de un premio por cada grado o doble grado.

Además, la Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, convocará 25 ayudas destinadas a cubrir el 50 % de los gastos de matrícula del Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa - Mención Dual, impartido en el Campus Universitario de Miranda de Ebro durante el curso 2025/2026.

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que inicien sus estudios en dicho grado. Esta convocatoria forma parte del compromiso de la Universidad de Burgos con el desarrollo local, el impulso de la formación superior en la región y la retención del talento.