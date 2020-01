Ábalos asegura que con los dirigentes actuales de la derecha, la Constitución del 78 no se habría hecho "en la vida"

Publicado 10/01/2020 20:33:09 CET

SEGOVIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha denunciado que con los dirigentes actuales de la derecha "la Constitución del 78 no se habría hecho en la vida".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la inauguración de la nueva sede del PSOE de Segovia, en la que ha estado acompañado, entre otros, por el secretario autonómico de la formación, Luis Tudanca, y por la alcaldesa Clara Luquero.

Así, ha señalado que es tiempo de "satisfacción" al superar un "bloque muy pesado". "El panorama político ha cambiado en los últimos cuatro años, por mucho que algunos no lo entiendan, y una cosa es adaptarse y otra negar que aquel que gane las elecciones haga un Gobierno", ha apuntado.

En este sentido ha ironizado sobre el "sentido patriótico" de la derecha. El dirigente socialista ha apuntado que no entiende una "España sin españoles". "¿Cómo se puede hablar de España con tanto desprecio hacia los españoles? Que si los vascos son esto, que si los catalanes lo otro... ya está bien de apropiarse de los símbolos que deberían ser de todos", ha espetado.

En este punto, el ministro en funciones ha dudado de que si los que dirigen la derecha ahora hubieran estado en el 77 y 78 no habrían hecho la Constitución "en la vida". "Éstos no es que cierren heridas, es que abonan el rencor, lo cultivan, lo exageran y lo dramatizan", ha añadido.

Ábalos ha incidido en que ellos son los que deciden "cuáles son los límites de la democracia", quiénes pueden "aspirar" a formar un Gobierno y "quién no". "Aquello fue un esfuerzo de reconciliación y lo que he vivido estos días no lo he visto en todos estos años, vi un lenguaje irresponsable que nos llevan a otros años", ha continuado.

Por eso, ha denunciado que no se puede crear un ambiente de "fibrolización" que llama a la "insurrección", a un "levantamiento popular y a un golpe de Estado" que, ha recordado, ya se vivió en este país. Además ha explicado que hay que tener cuidado que en ese ambiente que van construyendo "hay extremistas a los que permiten hacer lo que hacen".

Por eso, ha señalado, estos días uno se siente "más socialista" y agradece formar parte de un partido "cohesionado" que permite encajar las "amenazas y ofensas". "Querían buscar un traidor, como decía la señora Arrimadas (portavoz de Ciudadanos en el Congreso) porque ella no sabe lo que es un partido serio", ha apuntado. "Así les ha ido, nosotros construimos, no reclutamos restos, sembramos militancia con valores", ha explicado.

Tenemos por delante un tiempo "complicado", pero son los que "valen la pena". "Cada vez que el PSOE ha cogido el Gobierno ha abierto una nueva etapa, pero solo nosotros podemos arreglar los problemas actuar porque tenemos voluntad. No lo van a arreglar aquellos que viven del desarreglo", ha insistido.