Abascal achaca a la "obcecación" del PP su resultado y si quiere un "cambio de rumbo real" puede contar con Vox

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios a su llegada para presentar al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a 9 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). Además se presentan también al r - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido a la "obcecación" del PP sus descenso en los votos y la pérdida de dos escaños en Aragón y ha advertido de que si quiere un "cambio de rumbo real" puede contar con la formación que lidera o, de lo contrario, llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE.

Abascal se ha expresado así en declaraciones a los medios en Ávila antes de participar en el acto de presentación de las candidaturas de su formación para las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo.

En este marco, en referencia al resultado electoral del PP en Aragón, ha afirmado que éste se debe a que "no aprende" y a su "obcecación" con los adelantos electorales que ocasionan un gasto público para los ciudadanos "con la intención de deshacerse de Vox", pero ya tanto en Extremadura como en Aragón los ciudadanos han dicho que quieren "el doble de Vox" y que sus políticas "importen mucho más" en estos gobiernos autonómicos.

El líder de Vox ha recordado que el intentar evitar a su formación "no es un empeño nuevo" del PP y ya ocurrió en 2023, cuando ha asegurado que "tendía la mano" al PSOE y su pretensión era no depender de su partido "hasta el punto de que llegó a pedir el voto a los electores de Vox".

LEJOS DE LOS PROBLEMAS

Así, considera que el PP "sigue muy equivocado" con este tipo de mensajes, pero además cree que están "muy alejados" de lo que les preocupa a los ciudadanos, que quieren escucharles hablar de "cosas concretas" como vivienda, economía, impuestos, de seguridad en las calles, migración y fronteras, algo que ha afirmado que Vox ha hecho durante estas campañas y ha asegurado que seguirán haciendo. "Creo que eso nos va a distinguir claramente del Partido Popular, de su confusión y de su obcecación".

En cuanto a los pactos, ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "siempre dice palabras que él interpretará de alguna manera, pero que son bastante difíciles de comprender" porque, ha advertido de que las cosas son "muy sencillas" porque los 'populares' han obtenido 26 escaños, "algunos menos" de los que tenía, pero Vox ha obtenido "el doble", hasta 14.

"El Partido Popular no tiene ni siquiera el doble de representación de Vox, y por lo tanto el Partido Popular ahora tiene distintas opciones de gobierno", ha asegurado Abascal, quien ha explicado que puede formar gobierno o llegar a algún acuerdo con su formación o hacerlo con el PSOE.

"Si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox", ha advertido Santiago Abascal, quien ha agregado que si lo que quiere es "mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas" y que les hicieron a ellos abandonar los gobiernos regionales "puede llegar a un acuerdo" con el Partido Socialista".

Además, ha apuntado que las cosas "están claras y están contestadas en Extremadura", donde todavía no se ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo, al que ha afirmado que podrán llegar y ya se verá la "fórmula" de investiduera pero si tienen "la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político", algo que en estos momentos no hay en las negociaciones para el Gobierno extremeño.

"Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo", ha añadido el líder de Vox, quien ha recordado que lo que exigen son cambios en las políticas migratorias, en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas, en las políticas fiscales con rebajas de impuestos, reducción del gasto público "improductivo", reducción del número de diputados de las cortes regionales o que las políticas verdes sean combatidas desde las regiones.

CAMBIOS EN LAS CCAA

Asimismo, ha exigido un compromiso de los líderes regionales del PP de combatir esas políticas del "fanatismo climático" tanto en Aragón como en Extremadura y en Castilla y León y "enfrentarse" a lo que el los 'populares' y los socialistas han pactado en Bruselas.

"Si no tenemos garantías con esas cosas, pues lo mejor que puede hacer el Partido Popular sin ningún tipo de drama por nuestra parte, es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista", ha aseverado el líder de Vox.

Finalmente, Santiago Abascal considera que en Aragónj no se ha iniciado una "nueva época política", sino que hay una ola de "sentido común" que se está "abriendo paso" en toda España, que está "muy por encima de las ideologías".

En este sentido, ha aclarado que ya sabenn qué es lo que dicen de ellos, que les "etiquetan" y les llaman "ultras, fascistas, extrema derecha", pero lo que hacen es hablar de problemas que tiene la gente.

"Creemos que la defensa de la prosperidad de los españoles, de que la vivienda sea accesible, de que se eliminen los impuestos en un bien de primera necesidad como es el de la vivienda, la defensa de la seguridad en las calles, de la unidad nacional, de la protección de las fronteras, de las rebajas fiscales, creemos que no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas y estoy convencido de que esa ola que continúa en Aragón es absolutamente imparable", ha concluido.

