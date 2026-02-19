Abascal avisa a Mañueco con "mecanismos de cumplimiento, plazos y notario" si tienen que pactar: "No nos fiamos"

El presidente de VOX, Santiago Abascal (i), y el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollan (d), atienden a los medios de comunicación tras un acto electoral, a 19 de febrero de 2026, en Peñafiel, Valladolid (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado al líder del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con "mecanismos de cumplimiento, plazos y notario" si tienen que pactar tras las elecciones de marzo, puesto que la "confianza está rota" después de los "engaños" sufridos.

"Si yo ahora dijera que me fío del Partido Popular después de que me han engañado la culpa ya no sería del PP", ha expresado el líder de Vox en declaraciones a los medios durante su visita a la localidad vallisoletana de Peñafiel, en las que ha remarcado que Vox sale a ganar en estos comicios, no a tener una pequeña representación y tener que pactar con otros".

De hecho, ha aseverado que serán los "castellanos y los leoneses los que tomarán su decisión y los que van a decidir", un punto en el que ha explicado que el día que voten se verá cuál es el veredicto.

"Veremos quién tiene más fuerza y entonces nos tendremos que sentar y tratar de llegar a un acuerdo. Y creo que eso es lo razonable y lo democrático", ha apostillado el líder de Vox.

A este respecto, Abascal ha asegurado decir esto con "toda la ambición que hay que tener cuando se comparece ante los españoles, pero también con humildad".

Sobre las declaraciones del líder autonómico del PP en las que señaló que los 'populares' serán los que pongan las condiciones de los pactos, el presidente de Vox ha señalado que si Mañueco "gana y tiene mayoría absoluta, no tiene ni que poner condiciones". "No obstante, si gana y no tiene mayoría absoluta, tiene que negociar", ha subrayado.

Por último, ha asegurado que adelantar ahora acontecimientos "solo lleva a la confusión", aunque ha destacado que ha sido "tremendamente claro" con su voluntad de que cambien las políticas en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura.