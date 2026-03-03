Abascal censura la "estafa regionalista" de UPL, que "ha votado todo con los progres"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin en Ponferrada (León), donde ha acompañado al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS
PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha censurado este martes la "estafa regionalista" de UPL, que "habla mucho de la identidad", pero "no ha logrado absolutamente nada" durante muchos años en los que "ha votado todo con los progres".
"Si hay un partido que respeta de verdad la identidad de las regiones y de las provincias españolas, es Vox. Si hay un partido que da importancia a los cuartelillos de nuestro escudo nacional, donde hay un castillo, donde hay un león, donde hay unas barras y donde están las cadenas de Navarra y donde está también la granada, ese es Vox. Y nosotros damos importancia a ese castillo y a ese león. Nosotros se la damos", ha puntualizado y, frente a ello, ha posicionado a UPL, que "no han logrado nada nunca", únicamente conseguir "unos pocos cargos".
En este sentido, ha rechazado el hecho de que UPL haya "votado todo con los progres" como el Pacto Verde o los pactos en materia de violencia de género. "Por lo tanto las estafas no se pueden aceptar, ni la estafa nacional y europea del Partido Popular, ni la estafa regionalista de la UPL. Nosotros estamos aquí porque estamos frente a la mafia y la estafa", ha sentenciado.
Santiago Abascal se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en un mitin tras la intervención del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.