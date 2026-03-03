Abascal condiciona los pactos en Extremadura y Aragón a "un cambio de rumbo radical" que "ofrezca garantías" a Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un encuentro con los medios de comunicación en La Bañeza (León), durante una jornada en la que acompaña al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS

LA BAÑEZA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha supeditado los posibles pactos de Gobierno con el PP en Extremadura y Aragón a "un cambio de rumbo radical" que ofrezca garantías hacia las posturas de Vox en determinadas áreas y ha expresado que la mano de su partido sigue tendida para poder formar parte de los gobiernos autonómicos de dichas comunidades.

El líder de Vox ha señalado que su partido está "más que interesado", en construir "una alternativa", pero cuando tenga garantías de que hay "un cambio de rumbo" en Extremadura y en Aragón en cuestiones como la defensa de los productores del campo, de la industria, en favor de las rebajas fiscales, en la protección de la seguridad en las calles y en que se utilicen "todas las medidas a disposición de las autonomías para revertir la invasión migratoria".

"Si nos ponemos de acuerdo en todas esas cosas yo creo que puede haber un acuerdo, pero es muy pronto para decirlo todavía", ha apuntado respecto al posible pacto de Gobierno en Extremadura. En este momento la negociación, ha explicado, está "avanzada, pero no está concluida".

Al respecto, Abascal ha insistido en que "lo único" que le importa a Vox en estos momentos es ver si es posible el cambio de rumbo que pretende y no los cargos, las vicepresidencias o las consejerías. Además, ha reiterado que su mano sigue tendida para formar gobierno en Extremadura independientemente del voto que se produzca este martes en el Parlamento.

En el caso de Aragón, el líder de Vox sostenido que también el acuerdo es posible y ha precisado que su partido está "muy lejos" del PP. "Somos partidos distintos", ha recalcado y ha puntualizado que, a pesar de ello, ambas formaciones políticas han conseguido llegar a ponerse de acuerdo sobre diferentes cuestiones como las lingüísticas en la Comunidad Valenciana.

Santiago Abascal se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios de comunicación en La Bañeza (León), un acto en el que ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.