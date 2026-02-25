Abascal cree que el Gobierno tendrá que "sentarse en el banquillo" por Adamuz y ve "escandaloso ocultar pruebas"

EL ESPINAR (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miécoles que el Gobierno "va a tener tarde o temprano que comparecer ante los jueces" y "sentarse en el banquillo" por el que ha denominado como "crimen de Adamuz" en referencia al accidente de tren registrado a la altura de este municipio.

Durante un acto de precampaña en El Espinar (Segovia) en apoyo al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, Abascal ha calificado de "verdaderamente escandaloso" el presunto "ocultamiento de pruebas" en este caso.

"Estamos pidiendo responsabilidades a Óscar Puente y a Pedro Sánchez", ha afirmado el líder de Vox, quien ha manifestado su "muchísima preocupación" ante las noticias que se se conocen sobre la investigación. En este sentido, ha advertido de que, ante la petición formal de pruebas por parte de una juez, el proceder del Ejecutivo "hace temer lo peor" dada la naturaleza del Partido Socialista.

Abascal ha vinculado el caso de Adamuz con la "corrupción" y ha tildado de "verdaderamente alarmante" que se retirasen pruebas antes de que la comisión judicial pudiera levantar acta. "Me parece que define muy bien lo que es este gobierno", ha añadido, un punto en el que ha criticado que se adjudicaran contratas a personas vinculadas con quienes actualmente se encuentran en prisión, en referencia al exministro José Luis Ábalos.

El dirigente de Vox ha sostenido que se informa diariamente de "nuevos escándalos" relacionados con este caso, entre los que ha citado "escándalos sexuales, escándalos de prostitución y escándalos de violaciones".

Por todo ello, Abascal ha reiterado la exigencia de su formación para que el gabinete de Pedro Sánchez presente su dimisión en bloque. "Este gobierno es un peligro para los españoles y muy especialmente para las mujeres", ha concluido el presidente de Vox.

BANDAS LATINAS

Por otra parte, el presidente de Vox se ha referido a la situación de las bandas latinas tras el suceso registrado en Valladolid que se ha saldado con la vida de un joven de 18 años en La Rondilla. Así, Abascal ha reclamado la "deportación inmediata" de quienes se encuentran de forma ilegal en España y la repatriación de los extranjeros legales que cometan delitos y conviertan su estancia en una "sucesión de pequeños crímenes".

En este sentido, ha rechazado distinguir entre la condición de legalidad o ilegalidad a la hora de exigir que quienes vienen a delinquir "se tengan que ir por donde han venido".

Abascal ha equiparado la actuación de las "bandas magrebíes que violan" con la de las "bandas latinas que acuchillan" y ha abogado por la "remigración" de aquellos extranjeros que, a su juicio, viven del "esfuerzo de los españoles".

"A nosotros todos aquellos que han venido a España a robar, a delinquir, a violar o que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que ir por donde han venido", ha aseverado el líder de Vox en declaraciones recogidas por Europa Press.

Finalmente, el dirigente político ha calificado de "no normal" que haya "casi medio millón de extranjeros cobrando un ingreso mínimo vital" mientras existen familias españolas en situación de desempleo y necesidad.