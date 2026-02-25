Abascal cree que "nadie" está preocupado por que Díaz no repita y le aconseja preparar su defensa ante Julio Iglesias

EL ESPINAR (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "nadie" está "demasiado preocupado" por la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, al tiempo que le ha recomendado que prepare su defensa tras la denuncia de Julio Iglesias

Durante un acto de precampaña en El Espinar (Segovia) para acompañar al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, Abascal ha ironizado sobre el anuncio de la también ministra de Trabajo para afirmar que él, personalmente, "no iba a votarla".

Finalmente, el líder de Vox ha señalado que Díaz tendrá que realizar ahora un "esfuerzo personal muy grande" para centrarse en su defensa jurídica ante la demanda interpuesta contra ella por Julio Iglesias.