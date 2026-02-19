Abascal critica el "truco" del Gobierno de Sánchez de hacer "que los crímenes de hoy tapen los de ayer"

1061747.1.260.149.20260219204211 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Soria - VOX

SORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tendría que ser expulsado del PSOE y de España, y ha sostenido que los españoles "ya saben cuál es el truco" de su Gobierno: "Que los crímenes de hoy tapen los de ayer y de antes de ayer".

"Pretenden que nos olvidemos de lo que ha pasado pero no nos olvidamos", ha expresado el líder de Vox durante su discurso en un acto celebrado este jueves en Soria, donde ha estado acompañado por el candidato del partido la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

En este sentido, el presidente de Vox ha subrayado que "no va a haber nadie y ninguna estrategia política" que desvíe su atención de los problemas de los españoles, un punto en el que también ha cargado contra la "mafia de unos y la estafa de otros", en alusión a las informaciones sobre las primarias del PSOE.

"Hemos llegado a saber que esas primarias se pagaron con el dinero de la prostitución y de las saunas en las que había menores", ha afirmado, para después criticar al PP por "llamar mafia al Gobierno y a la vez reunirse con Sánchez".

"No se puede decir a la gente que salga a manifestarse contra la mafia de Sánchez y luego ir a reunirse con Sánchez", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en Bruselas "han pactado todas las políticas climáticas, los acuerdos de Mercosur, la invasión migratoria, las políticas de género y absolutamente todo".