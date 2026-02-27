Abascal defiende una consulta ciudadana sobre el Toro de la Vega de Tordesillas (Valladolid)

Abascal sobre Vox en Murcia: "Ni traiciones, ni ambiciones me distraerán para que el aprendiz de tirano deje el poder" - EUROPA PRESS

TORDESILLAS (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido en Tordesillas (Valladolid) que se consulte a los ciudadanos sobre la celebración del Toro de la Vega, tradición de este municipio. "No puede ser que vengan los políticos a decirle a la gente cuáles son las tradiciones de sus pueblos", ha señalado.

Abascal ha considerado "muy importante" que sean los ciudadanos de los municipios los que decidan sobre sus tradiciones ante un festejo sobre el que se cambió su normativa tradicional en 2016. Ese año, la Junta de Castilla y León aprobó un Decreto-ley que prohibió la muerte y el alanceamiento del toro en público y se cambió por un encierro tradicional sin muerte.

El presidente de Vox ha visitado el municipio vallisoletano para arropar al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en el que ha sido uno de los primeros actos de la campaña electoral de cara a las elecciones del 15 de marzo.

