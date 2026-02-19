Abascal llama a impulsar un "cambio radical" en CyL frente a la "mafia y estafa" del bipartidismo

El presidente de VOX, Santiago Abascal, durante un acto en Soria - VOX

SORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado que las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León suponen una oportunidad para impulsar un "cambio radical" en la Comunidad y "reconquistar España para los españoles" frente a la "mafia y estafa" del bipartidismo.

Durante su discurso en la clausura del acto de precampaña celebrado este jueves en Soria donde ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el líder de Vox ha apelado a la movilización del electorado y ha animado a sus simpatizantes a "no quedarse a medias" y trasladar su mensaje en el entorno familiar y laboral.

En este marco, Abascal ha defendido que Vox lleva a la campaña las preocupaciones reales de la gente y ha afirmado que los españoles saben que la formación política dice "la verdad", un punto en el que ha advertido de que lo que vive España "ya no es inmigración, sino que directamente es una invasión" y ha criticado que "esa invasión mata, arruina, genera inseguridad y provoca el colapso de los servicios públicos".

Además, ha subrayado que ese colapso "afecta a la vivienda, a la sanidad, a los servicios sociales y a las ayudas públicas".

Por otra parte, Abascal ha advertido al líder de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que "no tenga esos ataques de soberbia", después de que haya asegurado que el PP pondrá condiciones ante unas posibles negociaciones, y ha remarcado que "las condiciones las pondrán los castellanos y los leoneses".

En este sentido, ha ironizado con el hecho de que Mañueco haya tenido este jueves al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de la "manita paseando por Castilla y León para dar lecciones".

"¿De qué? ¿De cómo se miente a los españoles, de cómo se les pide un apoyo mayoritario prometiendo bajar impuestos y luego se les suben, de cómo se dice que se van a acabar las políticas de Zapatero y después se mantienen todas?", se ha preguntado el líder de Vox a este respecto.

Por todo ello, ha destacado el objetivo de Vox de impulsar en la Comunidad un "cambio de rumbo total": "No venimos a poner parches, no queremos coupar sillones. Queremos gobernar y asumir responsabilidades, porque nos presentamos para eso".

No obstante, ha advertido de que si llega a gobernar "incluso con un apoyo muy grande", la formación se va a "encontrar el campo minado con leyes, con normativas nacionales, europeas, que ha aprobado el bipartidismo", por lo que la labor "va a tener que ser extraordinaria, no de un año ni de dos, de mucho tiempo, en las instituciones nacionales, regionales y europeas donde cada vez se cuenta con más aliados y más fuerza".

En el acto también ha intervenido el candidato de VOX a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán, quien ha cargado contra las "políticas del bipartidismo" que ha sufrido durante 40 años Castilla y León, Comunidad a la que se ha "condenado al envejecimiento, a la ruina y al abandono".