Abascal presentará el lunes en Ávila al candidato a la Presidencia de CyL y el resto de listas electorales

Cartel de la presentación de candidatos - VOX ÁVILA

ÁVILA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este lunes 9 de febrero en Ávila al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como al resto de miembros de las listas con las que el partido concurrirá a las elecciones de la Comunidad del próximo 15 de marzo.

Según han informado fuentes del partido a través de la red social 'X' el acto está previsto en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de la capital abulense a las 18.30 horas.

"¡Allá vamos Castilla y León!", concluye el mensaje que Vox Ávila ha difundido a través de sus redes.