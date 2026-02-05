Abascal presentará el lunes en Ávila al candidato a la Presidencia de CyL y el resto de listas electorales

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 5 febrero 2026 11:27
   ÁVILA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este lunes 9 de febrero en Ávila al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como al resto de miembros de las listas con las que el partido concurrirá a las elecciones de la Comunidad del próximo 15 de marzo.

   Según han informado fuentes del partido a través de la red social 'X' el acto está previsto en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de la capital abulense a las 18.30 horas.

   "¡Allá vamos Castilla y León!", concluye el mensaje que Vox Ávila ha difundido a través de sus redes.

