Abascal responde a Mañueco que siempre es deseable acuerdos a cuatro años si el socio "no engaña y no estafa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios durante su visita a Lerma (Burgos) - VOX

ARÉVALO (ÁVILA), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sobre su condición de pactar tras las elecciones siempre que se garantice una durabilidad de cuatro años y le ha señalado que esta opción "siempre es deseable" si "el socio no engaña y no estafa", como, a su juicio, ocurrió en Castilla y León con los 'populares' y que llevó a la ruptura del Gobierno en 2024.

Abascal se ha referido a esta propuesta en un acto de precampaña celebrado en Arévalo (Ávila), donde ha reprochado al PP que "cometa siempre el mismo error", al dar por hechas las "mayorías" antes de celebrarse las elecciones.

"Lo hizo en las elecciones generales de 2023, cuando ya estaban repartiendo los ministerios y ofreciendo pactos a Pedro Sánchez, y no se produjo una mayoría", ha señalado, para añadir que no entiende "por qué el Partido Popular sigue pensando en el reparto de cargos y en los años de la legislatura".

El líder de Vox ha incidido en que cualquier acuerdo debe responder a la duración completa del mandato, pero con una condición: "Esperamos que nuestro socio no nos engañe ni nos estafe como ocurrió en la ocasión anterior, cuando el PP nos aseguró que no iba a colaborar con el reparto de la inmigración ilegal planteado por el Gobierno de España", ha indicado, al tiempo que ha lamentado que entonces los 'populares' "firmaron todo el reparto" en una reunión con el Ministerio, lo que, como ha justificado motivó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos compartidos.

"Nosotros no tenemos problema en romper un acuerdo ni en abandonar los gobiernos, lo que no vamos a hacer es mentir a la gente que nos respalda", ha enfatizado Abascal, que ha insistido en que Vox no ha pedido "ningún cargo ni posición en el gobierno".

Abascal ha subrayado que las negociaciones con el PP, si se producen tras las elecciones autonómicas, "sólo avanzarán cuando haya un programa de gobierno compartido". Ese acuerdo, ha dicho, deberá incluir "un cambio de rumbo" en materia de pacto verde, política migratoria, rebajas fiscales, gasto público y financiación de "ONGs ideológicas", además de contemplar "plazos de cumplimiento y garantías de ejecución".

"Hasta que eso no esté claro, cualquier noticia que hable de que Vox ha pedido cargos o presencia en gobiernos será falsa", ha reiterado el presidente del partido.