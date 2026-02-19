Abascal tacha de "estafador y gentuza" a Rufián, que ha engañado a los catalanes y ahora quiere engañar a los españoles

Sabtiago Abscal junto a Carlos Pollán atiende a los medios en Peñafiel (Valladolid). - CLAUDIA ALBA /EUROPA PRESS

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "era el que quería dividir España" y ahora busca crear un frente común de las izquierdas, al tiempo que ha acusado a quienes impulsan este frente común de "estafadores, vividores y gentuza" que ha "engañado a la sociedad catalana y ahora quieren engañar a los españoles".

Así lo ha aseverado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde ha estado acompañado por el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

"Que Rufián diga que Vox es un peligro para los españoles es algo que nos tiene que hacer reír", ha afirmado el máximo responsable de Vox, quien ha recordado que el portavoz de ERC "era el tipo que decía se iba, que dejaba en el Parlamento todo lo que cobraba, que se volvía a la República Catalana, que no existe, ni ha existido ni va a existir, pero se ha quedado en el Congreso, cobrando".

Por ello, Santiago Abascal ha ironizado con que "ahora" Rufián pretenda unir a las formaciones de izquierda cuando lo que está haciendo, según el líder de Vox, es dividirlas "más" porque "ha tenido que levantar las banderas que viene defendiendo Vox" y por las que ha tachado a los miembros de esta formación de "xenófobos e islamófobos".

Y es que, como ha apuntado Abascal, Gabriel Rufián ayer cuestionó el uso del 'burka' al considerar que "era una prenda de opresión" cuando en el Parlamento votó en contra de prohibirlo en España, por lo que para el presidente de Vox son "unos auténticos estafadores, unos vividores y son una gentuza que han engañado a la sociedad catalana y que ahora pretenden engañar a la sociedad española".

Asimismo, Abascal ha subrayado que no le preocupa la intención de Rufián de impulsar un frente común de las izquierdas para frenar a PP y Vox y ha reconocido que se "alegra" de verles hablar de las cosas que importan como son la protección de las mujeres "que son encerradas en cárceles de tela" o de los problemas de inseguridad "que ellos han promocionado con la inmigración masiva, con las leyes penales" que ha , "sacado a la calle a los violadores".

"Ahora de repente les preocupan. Pero ya sabemos cómo piensa una parte de la izquierda, piensa que los criminales y los delincuentes son las víctimas de la sociedad y que hay que reinsertarles a todo correr, sin importar el sufrimiento de las víctimas o sin importar que vuelvan a cometer delitos", ha aseverado Santiago Abascal.